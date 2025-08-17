Main Menu

  • PM मोदी ने जेलेंस्की से कहा- "Thank You",  बोले-रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत की पैनी नज़र

Edited By Tanuja,Updated: 17 Aug, 2025 06:07 PM

pm modi thanks zelenskyy india backs dialogue on ukraine

रूस–यूक्रेन युद्ध को थामने की कोशिशों के बीच भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि  “समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा, गोलाबारी से नहीं।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के...

International Desk: रूस–यूक्रेन युद्ध को थामने की कोशिशों के बीच भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि  “समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा, गोलाबारी से नहीं।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया और यूक्रेनी जनता के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की  कामना की। वहीं भारत ने अलास्का में हुई ट्रंप-पुतिन शिखर बैठक का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया इस युद्ध के शीघ्र अंत की उम्मीद कर रही है।

 

Thank you President Zelenskyy for your warm greetings. I deeply value the joint commitment to forging even closer ties between India and Ukraine. We earnestly wish our friends in Ukraine a future marked by peace, progress and prosperity.@ZelenskyyUa https://t.co/g5HYuCuIRo

— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2025

जेलेंस्की ने भारत की 79वीं स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ पर बधाई दी और कहा कि भारत–यूक्रेन सहयोग विज्ञान, तकनीक, व्यापार और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में और मज़बूत हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में अहम भूमिका निभाएगा।  जवाब में पीएम मोदी ने लिखा  “धन्यवाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए... भारत और यूक्रेन के रिश्तों को मैं गहराई से महत्व देता हूं। हम चाहते हैं कि यूक्रेन का भविष्य शांति और समृद्धि से भरा हो।” इस तरह, भारत ने जेलेंस्की को धन्यवाद देकर दोस्ती का इशारा किया है, जबकि ट्रंप-पुतिन बैठक को शांति की दिशा में शुरुआती कदम बताया है। नई दिल्ली अब भी खुद को एक ऐसे संतुलित मध्यस्थ  के रूप में पेश कर रही है जो युद्ध को थामने की कोशिशों में मददगार हो सकता है।
 

