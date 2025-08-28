Heavy Rain Alert: इन राज्यों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट

देशभर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। जहाँ कुछ राज्यों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, वहीं कई जगहों पर यह आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

कल इन राज्यों में है बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है।

जम्मू-कश्मीर: यहाँ लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। जम्मू, सांबा और कठुआ जैसे इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

पंजाब: दो दिनों की लगातार बारिश से कपूरथला और फिरोजपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गाँवों में पानी भर गया है। गुरुवार को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।

उत्तराखंड: यहाँ पहले से ही हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है।

लद्दाख: ऊंचाई वाले इलाकों में पहली बर्फबारी हुई है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। 30 अगस्त तक भारी बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

महाराष्ट्र: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। मुंबई, कोंकण और विदर्भ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

गुजरात: अगले सात दिनों तक गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महिसागर, दाहोद, वडोदरा समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान: दक्षिणी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में 28 से 30 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है।



इन राज्यों में भी है बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश: यहाँ सितंबर की शुरुआत तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। संभावित बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी है।

आंध्र प्रदेश: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 26 से 30 अगस्त तक यहाँ भारी बारिश का अनुमान है।

