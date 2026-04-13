राष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा: 'राष्ट्र उनका सदा ऋणी रहेगा'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सोमवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा।

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सोमवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। मुर्मू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा ''मुझे विश्वास है कि उनकी देशभक्ति की भावना सभी को समर्पण और निष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी।''

जलियांवाला बाग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अमर स्वतंत्रता सेनानियों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस घटना ने देशवासियों में स्वतंत्रता के प्रति नई चेतना और दृढ़ संकल्प का संचार किया था। राष्ट्र उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। मुझे विश्वास है कि उनकी… — President of India (@rashtrapatibhvn) April 13, 2026



औपनिवेशिक प्रशासन को दमनकारी शक्तियां प्रदान करने वाले रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में आज ही के दिन पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेज सेना ने बिना किसी उकसावे के गोलियां चलाईं थीं। राष्ट्रपति ने अपने पेास्ट में कहा, ''मैं जलियांवाला बाग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अमर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूं। इस घटना ने देशवासियों में नई चेतना का संचार किया और स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प जगाया। राष्ट्र सदा उनका ऋणी रहेगा।''