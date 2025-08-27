बिहार में सियासी भूचाल के बीच बढ़ी BJP की टेंशन! राहुल भैया संग बाइक रैली में पहुंची प्रियंका दीदी, Video Viral

Edited By Radhika,Updated: 27 Aug, 2025 01:24 PM
नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सड़कों पर बुधवार को मोटरसाइकिल चलाई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा को मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठे देखा गया। यात्रा के दरभंगा जिले से मुजफ्फरपुर पहुंचने पर राहुल गांधी एवं यादव मोटरसाइकिल चलाते नजर आए और इस दौरान लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे। कुल 1,300 किलोमीटर की यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के भी दिन में बाद में यात्रा में शामिल होने की संभावना है।
गांधी और यादव ने 24 अगस्त को पूर्णिया जिले के अररिया में भी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल चलाई थी। राहुल गांधी ने मंगलवार को दरभंगा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को संविधान को बचाने के लिए अपने मताधिकार की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) और निर्वाचन आयोग की पोल खोल दी है इसलिए लोग भाजपा के नेताओं को 'वोट चोर' कह रहे हैं।'' गांधी ने कहा, ‘‘भाजपा नेता निर्वाचन आयोग के जरिए 'वोट चोरी' में लिप्त हैं। लोगों को अपने मताधिकार और संविधान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।''