शराब बाॅडी में कितनी जल्दी फैलता है... AIIMS के डॉक्टर ने किया खुलासा

27 Jan, 2026 12:42 PM

शराब का सेवन कई लोगों के लिए आम हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शरीर में कितनी जल्दी फैलती है और इसका असर कब महसूस होता है? सिर्फ कुछ मिनटों में शराब आपके रक्त और मस्तिष्क तक पहुंच सकती है। AIIMS के डॉक्टर अमरिंदर सिंह, रेडियोडायग्नोसिस और...

नेशनल डेस्क:  शराब का सेवन कई लोगों के लिए आम हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शरीर में कितनी जल्दी फैलती है और इसका असर कब महसूस होता है? सिर्फ कुछ मिनटों में शराब आपके रक्त और मस्तिष्क तक पहुंच सकती है, जिससे तुरंत प्रभाव महसूस होने लगता है। AIIMS के जाने-माने डॉक्टर बताते हैं कि शराब का असर न केवल तेजी से होता है, बल्कि यह आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। इसके सेवन से लिवर, हृदय, पेट और अग्न्याशय सहित कई महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं।

शराब कितनी जल्दी शरीर में फैलती है?

शरीर में शराब का फैलाव कैसे होता है?

शराब पेट और छोटी आंत से तेजी से अवशोषित होकर सीधे रक्त में पहुंचती है। रक्त पूरे शरीर में लगभग 90 सेकंड में घूमता है, इसलिए शराब जल्दी दिमाग, दिल और अन्य अंगों तक पहुंच जाती है।

शराब जल्दी या धीरे क्यों असर करती है?

शराब का असर कई कारणों से बदल सकता है:-

  • खाली पेट शराब पीने पर असर तेज़ होता है।

  • खाने के साथ पीने पर असर धीरे होता है।

  • सोडा या कोला जैसी कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ पीने से असर जल्दी होता है।

  • शरीर का वजन कम या ज्यादा होने पर असर में अंतर आता है।

  • महिलाओं पर पुरुषों की तुलना में असर जल्दी होता है।

दिमाग पर असर जल्दी क्यों होता है?

दिमाग में रक्त का प्रवाह बहुत अधिक होता है और शराब पानी में घुलनशील होती है। इसलिए पीने के 2–10 मिनट के भीतर नशा महसूस होने लगता है।

