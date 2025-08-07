Election Commission पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- जब अंपायर ही बेईमान हो तो मैच कैसे निष्पक्ष होगा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने Election Commission पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह 'वोट चोरी' में शामिल है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वोटों की धांधली...

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने Election Commission पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह 'वोट चोरी' में शामिल है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वोटों की धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता खत्म हो चुकी है और इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए।

महादेवपुरा सीट पर धांधली का आरोप

राहुल गांधी ने अपनी बात को साबित करने के लिए महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को अपने आंतरिक सर्वे में कर्नाटक में 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 9 सीटें मिलीं। इसके बाद उन्होंने उन 7 सीटों का विश्लेषण किया, जहाँ कांग्रेस की अप्रत्याशित हार हुई थी।

आंकड़ों के अनुसार:

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महादेवपुरा विधानसभा से 2,29,632 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले।

इस एक सीट पर ही बीजेपी ने कांग्रेस से 1,14,046 वोटों का बड़ा अंतर बनाया।

राहुल गांधी ने दावा किया कि इस सीट ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई और कुल 6,50,000 वोटों में से लगभग 1,00,250 वोट चुराए गए थे।

चुनाव आयोग और वोटिंग सिस्टम पर सवाल

राहुल गांधी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव जीतता है तो धांधली का आरोप नहीं लगाता, लेकिन हारने पर सवाल उठाता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जब तक वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ होती रहेगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरी चुनाव प्रणाली की शुचिता ही खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने इस समस्या का समाधान सिर्फ बैलेट पेपर से वोटिंग को नहीं माना, बल्कि वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोटिंग मशीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी का सवाल है।