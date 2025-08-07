Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Election Commission पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- जब अंपायर ही बेईमान हो तो मैच कैसे निष्पक्ष होगा

Election Commission पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- जब अंपायर ही बेईमान हो तो मैच कैसे निष्पक्ष होगा

Edited By Radhika,Updated: 07 Aug, 2025 04:50 PM

rahul gandhi made a big allegation on ec

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने Election Commission पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह 'वोट चोरी' में शामिल है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वोटों की धांधली...

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने Election Commission पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह 'वोट चोरी' में शामिल है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वोटों की धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता खत्म हो चुकी है और इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए।

ये भी पढ़ें- क्या समय रुक गया था? 28 साल बाद भी ग्लेशियर से सुरक्षित निकला शव, सामने आया हैरान करने वाला मामला

 

महादेवपुरा सीट पर धांधली का आरोप

राहुल गांधी ने अपनी बात को साबित करने के लिए महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को अपने आंतरिक सर्वे में कर्नाटक में 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 9 सीटें मिलीं। इसके बाद उन्होंने उन 7 सीटों का विश्लेषण किया, जहाँ कांग्रेस की अप्रत्याशित हार हुई थी।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

आंकड़ों के अनुसार:

  •   2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महादेवपुरा विधानसभा से 2,29,632 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले।
  •  इस एक सीट पर ही बीजेपी ने कांग्रेस से 1,14,046 वोटों का बड़ा अंतर बनाया।
  • राहुल गांधी ने दावा किया कि इस सीट ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई और कुल 6,50,000 वोटों में से लगभग 1,00,250 वोट चुराए गए थे।

चुनाव आयोग और वोटिंग सिस्टम पर सवाल

 राहुल गांधी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव जीतता है तो धांधली का आरोप नहीं लगाता, लेकिन हारने पर सवाल उठाता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जब तक वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ होती रहेगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरी चुनाव प्रणाली की शुचिता ही खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने इस समस्या का समाधान सिर्फ बैलेट पेपर से वोटिंग को नहीं माना, बल्कि वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोटिंग मशीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी का सवाल है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!