वोट चोरी नहीं होने देंगे! राहुल गांधी का बड़ा वादा: पहले जातिगत जनगणना, फिर...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार के मधुबनी में 'वोटर अधिकार यात्रा' में हिस्सा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को वोट के महत्व के प्रति जागरूक करना और कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार के मधुबनी में 'वोटर अधिकार यात्रा' में हिस्सा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को वोट के महत्व के प्रति जागरूक करना और कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ आवाज उठाना था।

'वोट चोरी' का आरोप-

यात्रा के बाद आयोजित जनसभा में तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में "वोट चोरी" की कोशिश की गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने 'मंगलसूत्र' और 'वोट' को जोड़ा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव में कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। उन्होंने इसे 'वोटों की चोरी' से जोड़ा। प्रियंका ने कहा, "अगर आपके पास से वोट करने की ताकत गई तो समझिए कि राशन कार्ड समेत सभी सरकारी योजनाओं से आपका हक छीन लिया जाएगा। इसलिए अपने वोट को चोरी मत होने दीजिए।" उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी यह यात्रा इसी साजिश का विरोध करने के लिए है।

राहुल गांधी ने अमित शाह और जातिगत जनगणना पर बात की

राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने 50 साल तक सत्ता में रहने की बात कही थी। राहुल ने कहा कि वे वोट चोरी करके लोगों के राशन कार्ड, जमीन और अधिकार छीनना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार के युवाओं के समर्थन के बाद अब "मोदी-शाह और चुनाव आयोग वोट चोरी करने से पहले दो बार सोचेंगे।" राहुल ने यह भी वादा किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहले जातिगत जनगणना होगी और फिर आरक्षण की सीमा खत्म की जाएगी।

तेजस्वी यादव ने किया प्रियंका का स्वागत

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की धरती पर प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वे "बिहारी हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं।"