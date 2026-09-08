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राहुल गांधी की फ्लाइट की पहली लैंडिंग टली, दूसरी कोशिश में लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा विमान

Edited By Updated: 08 Sep, 2026 08:39 PM

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ले जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को मंगलवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेज हवाओं के कारण दोबारा लैंडिंग का प्रयास करना पड़ा।

लखनऊ: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ले जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को मंगलवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेज हवाओं के कारण दोबारा लैंडिंग का प्रयास करना पड़ा।

तेज हवाओं के कारण टाली गई लैंडिंग
दिल्ली से लखनऊ जा रही उड़ान संख्या AI-1717 ने दोपहर लगभग 3:45 बजे खराब मौसम को देखते हुए लैंडिंग के अपने पहले प्रयास को टाल दिया। विमान के चालक दल (क्रू) ने मौसम की स्थिति का आकलन करने के बाद सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया। इसके बाद पायलटों ने 'गो-अराउंड' (go-around) प्रक्रिया अपनाई।

क्या होती है 'गो-अराउंड' प्रक्रिया?
'गो-अराउंड' एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया है जिसमें पायलट लैंडिंग के प्रयास को छोड़कर विमान को वापस ऊपर ले जाते हैं और फिर से लैंडिंग की कोशिश करते हैं। ऐसा आमतौर पर खराब मौसम, रनवे की स्थिति, हवाई यातायात या असुरक्षित दृष्टिकोण (approach) के कारण किया जाता है।

10 मिनट बाद सुरक्षित लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित
पहले प्रयास के लगभग 10 मिनट बाद, दोपहर 3:55 बजे विमान सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर उतर गया। विमान के उतरने के बाद सभी यात्री सामान्य रूप से बाहर आ गए। इस घटना पर एयर इंडिया की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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