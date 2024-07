डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर सामने आया राहुल गांधी का आया रिएक्शन

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश किये जाने पर रविवार को गहरी चिंता जतायी और कहा कि ऐसे कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। पेनसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान हुए हमले में कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगने से ट्रंप (78) घायल हो गए। सीक्रेट सर्विस के एक सदस्य ने हमलावर को मार गिराया।





राहुल ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश किये जाने से काफी चिंतित हूं। ऐसे कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए।'' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्रंप के शीघ्र एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना भी की। ‘यूएस सीक्रेट सर्विस' ने बताया कि शनिवार को एक संदिग्ध हमलावर ने पेनसिल्वेनिया के बटलर में रैली स्थल के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की ओर कई गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी।



Leader of Opposition in Lok Sabha, #RahulGandhi, condemns attack on former US President #DonaldTrump pic.twitter.com/prLNAwOlnh — The Times Of India (@timesofindia) July 14, 2024