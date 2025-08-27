Main Menu

Rain Alert: 28, 29, 30 अगस्त को इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, इन जिलों के लिए IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

27 Aug, 2025 05:14 PM

नेशनल डेस्क: देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के बीच IMD ने अब पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के कारण पहले ही कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं।

इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार को जारी अपने बुलेटिन में अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जिन जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पूर्वी कामेंग, लोअर सुबनसिरी, पश्चिम सियांग, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग शामिल हैं।

PunjabKesari

लोगों को सावधान रहने की सलाह

मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चेतावनी में संभावित जलभराव, बाढ़, भूस्खलन और ट्रैफिक जाम की समस्याओं का जिक्र किया गया है। विभाग का कहना है कि अगले पांच दिनों तक मध्य और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में बारिश जारी रहेगी।

पूर्वानुमान के अनुसार 28 अगस्त से 30 अगस्त, 2025 के बीच अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। तराई और पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

 

 

