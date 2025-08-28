बारिश का कहर: पहाड़ों से मैदान तक मचा हाहाकार, दिल्ली-NCR में राहत, इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी

देश के उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इस बार मानसून भारी तबाही लेकर आया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। खासकर वैष्णों देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन ने...

नेशनल डेस्क: देश के उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इस बार मानसून भारी तबाही लेकर आया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। खासकर वैष्णों देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन ने बड़ी त्रासदी को जन्म दिया, जहां 34 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल और जम्मू में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बीते दिन हुई बौछारों से तापमान में गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने आज भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-NCR में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब एक डिग्री कम 23.5 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है। इस बीच बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से राहत मिलती रहेगी।

सितंबर की शुरुआत भी रहेगी भीगी-भीगी



IMD ने अनुमान जताया है कि सितंबर की शुरुआत में भी बारिश का यह दौर जारी रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होती रहेगी जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और गर्मी से राहत बनी रहेगी। इस बार मानसून की रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन इसका असर व्यापक और भारी दिख रहा है। खासतौर पर उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है।

बिहार में गरज के साथ बारिश और वज्रपात



बिहार में मानसून की स्थिति मिश्रित है। कहीं तेज धूप और उमस, तो कहीं बादलों की आवाजाही हो रही है। इसी बीच IMD ने चेतावनी जारी की है कि पटना समेत 12 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती हैं। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और कई जगहों पर छिटपुट वर्षा भी हो सकती है। बिहारवासियों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और सतर्क रहें।

यूपी में भी अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा



उत्तर प्रदेश में मानसून धीरे-धीरे सक्रिय हो रहा है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी यूपी और तराई के 30 जिलों में अच्छी बारिश हुई। आने वाले 4-5 दिनों तक राज्य के करीब 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में यह प्रभाव देखने को मिलेगा। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद हो सकती है, लेकिन शहरों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी



हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू जैसे इलाकों में यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं और जान का खतरा भी बना रह सकता है। विशेषकर वैष्णों देवी जाने वाले यात्रियों से अपील की गई है कि वे स्थानीय प्रशासन की सलाह के अनुसार ही यात्रा करें।

देशभर में मानसून की स्थिति पर एक नजर



देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की चाल इस बार काफी विविध रूप दिखा रही है। उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे गंभीर हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं, पूर्वी भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर का मौसम फिलहाल सुहावना बना हुआ है, लेकिन यहाँ भी कभी-कभी बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। इसके विपरीत, देश के कुछ अन्य राज्यों में मानसून की बारिश रुक-रुक कर हो रही है या फिर सूखा जैसा माहौल बना हुआ है, जिससे मौसम का प्रभाव स्थानीय स्तर पर अलग-अलग नजर आ रहा है।