Strong Thunderstorms: अगस्त के खत्म होने से पहले तबाही लाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी

नई दिल्ली: देशभर में एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अब इसका असर उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी राज्यों तक साफ नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार 22 अगस्त के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की है। इस बढ़ती बारिश के चलते यूपी और बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल में भी स्थिति लगातार गंभीर हो रही है।

दिल्ली-NCR का मौसम: अगले तीन दिन और झमाझम बारिश!

राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आज से लेकर 25 अगस्त तक मौसम बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ तेज हवाओं और गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है।

उत्तर प्रदेश: 15+ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट!

उत्तर प्रदेश में आज यानी 22 अगस्त को कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है।

अलर्ट वाले ज़िले:

सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर

मऊ, अंबेडकरनगर, अयोध्या, चंदौली

महोबा, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर

रामपुर, पीलीभीत, चित्रकूट, बिजनौर

इन जिलों में स्कूलों को बंद करने, जलभराव से निपटने और ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

बिहार: 10 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा

बिहार में मानसून का प्रकोप थमता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों के उफान पर पहुंचने की संभावना जताई है।

अलर्ट वाले ज़िले:

नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद

बेगूसराय, रोहतास, जमुई, समस्तीपुर

गया और दरभंगा

राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने और राहत-सामग्री की तैयारी रखने को कहा है।

पहाड़ी राज्य: भूस्खलन और बाढ़ का खतरा

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में मानसून का कहर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं।

उत्तराखंड में प्रभावित ज़िले:

पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर

हिमाचल प्रदेश में अलर्ट वाले ज़िले:

कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, चंबा

बिलासपुर, शिमला इन क्षेत्रों में नदी-नालों के पास जाने से मना किया गया है और पर्यटकों को पहाड़ों की यात्रा से फिलहाल बचने की सलाह दी गई है।