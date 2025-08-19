हमें टॉफी देते थे और मम्मी से प्यार करते थे, फिर ड्रम में मिली पापा की लाश, बेटे ने खोला मर्डर की रात का राज

राजस्थान के अलवर ज़िले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति की मौत के बाद उसके शव को नीले प्लास्टिक ड्रम में बंद कर छत पर रख दिया और तीन बच्चों के साथ अपने मकान मालिक के बेटे के साथ फरार हो गई। अब जब पुलिस ने...

नेशनल डेस्क: राजस्थान के अलवर ज़िले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति की मौत के बाद उसके शव को नीले प्लास्टिक ड्रम में बंद कर छत पर रख दिया और तीन बच्चों के साथ अपने मकान मालिक के बेटे के साथ फरार हो गई। अब जब पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया, तो बच्चों के बयानों से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

बेटे ने बताई उस रात की सच्चाई

पुलिस को दिए बयान में महिला के बेटे ने बताया कि जिस रात ये घटना हुई, उस रात घर में मां, पिता और ‘अंकल’ (मकान मालिक का बेटा) शराब पी रहे थे। मां ने दो पैग लिए थे जबकि पिता और अंकल ने ज़्यादा शराब पी थी। बेटे के मुताबिक, नशे की हालत में पिता ने मां से झगड़ा शुरू कर दिया और मारपीट करने लगे। तभी अंकल ने बीच में आकर मां को बचाया। बाद में सब सो गए, लेकिन सुबह तक पिता नहीं उठे। तब ‘अंकल’ ने कहा, "तेरे पापा मर गए हैं।" इसके बाद उन्होंने पानी से भरा ड्रम खाली किया और उसी में पिता का शव डाल दिया।

हत्या के बाद फरार हो गई थी महिला

हत्या के बाद महिला सुनीता अपने प्रेमी (मकान मालिक का बेटा) और तीनों बच्चों को लेकर घर से गायब हो गई थी। इस बीच बच्चे एक ईंट भट्ठे तक ले जाए गए, लेकिन वहां किसी ने उन्हें मदद नहीं दी, जिसके बाद सभी वापस लौट आए। बच्चों के अनुसार, "अंकल अक्सर घर आते थे, हमें टॉफी देते थे और मम्मी से प्यार करते थे।" बच्चों के बयान से यह भी सामने आया है कि हंसराज (मृतक) को पत्नी सुनीता और मकान मालिक के बेटे के बीच चल रहे रिश्ते की जानकारी हो गई थी। इसके बाद वो आए दिन पत्नी को पीटता था और बीड़ी से जलाने तक की यातना देता था।

बदबू ने खोला राज, पुलिस भी रह गई दंग

जब महिला घर छोड़कर फरार हो गई थी, उसके कुछ दिनों बाद घर के आसपास रहने वाले लोगों ने तेज़ दुर्गंध की शिकायत की। पुलिस को सूचना दी गई, और जब वे घर पहुंचे तो छत पर रखा नीला ड्रम खोला गया। जैसे ही ड्रम का ढक्कन हटाया गया, पुलिस को अंदर से सड़ी-गली लाश मिली। शव की पहचान हंसराज के रूप में हुई, और उस पर नमक डाला गया था, ताकि बदबू कम हो सके। लेकिन गर्मी के कारण यह चाल काम नहीं आई और पूरा मामला सामने आ गया।

पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। बच्चों के बयान और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर हत्या, साजिश और शव को छिपाने जैसे कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

