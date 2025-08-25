आंतों में जमे मल को साफ कर बाहर निकाल देगी, बस दूध में मिलाकर पी लें ये एक चीज – पाचन दिक्कतें हो जाएंगी छूमंतर!

अगर हर सुबह पेट ठीक से साफ न हो, तो दिनभर का मूड खराब रहना तय है। भारीपन, गैस, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और हर वक्त थकान जैसी समस्याएं अक्सर इस एक परेशानी से जुड़ी होती हैं – कब्ज। बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और भागदौड़ भरी दिनचर्या ने इस परेशानी को आम...

नेशनल डेस्क: अगर हर सुबह पेट ठीक से साफ न हो, तो दिनभर का मूड खराब रहना तय है। भारीपन, गैस, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और हर वक्त थकान जैसी समस्याएं अक्सर इस एक परेशानी से जुड़ी होती हैं – कब्ज। बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और भागदौड़ भरी दिनचर्या ने इस परेशानी को आम बना दिया है। लेकिन राहत की बात ये है कि इसका इलाज आपके किचन में ही मौजूद है – दूध के साथ कुछ खास चीजों का सेवन।

डाइटिशियन स्वाति सिंह के अनुसार, कुछ खास घरेलू उपायों से आप पेट की सफाई बेहतर कर सकते हैं और बिना किसी दवा के पाचन को दुरुस्त बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 3 असरदार नुस्खों के बारे में जो रात में सोने से पहले आजमाए जा सकते हैं।

1. देसी घी वाला दूध – कब्ज को कहें अलविदा

अगर आपको रोज सुबह पेट साफ नहीं होता और मल सख्त महसूस होता है, तो ये उपाय बेहद कारगर है। एक कप गर्म दूध में एक चम्मच देसी घी मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। ये मिश्रण आंतों को चिकनाई देता है, जिससे मल नरम होता है और सुबह आसानी से निकल जाता है। लगातार इस्तेमाल से पेट से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाती हैं।

2. खजूर वाला दूध – फाइबर से भरपूर प्राकृतिक इलाज

खजूर न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि पाचन के लिए भी वरदान है। इसमें मौजूद फाइबर और सॉरबिटोल नामक प्राकृतिक शुगर आंतों की क्रिया को बेहतर बनाते हैं। 3-4 खजूर को गर्म दूध में उबालकर या भिगोकर रात को लें। ये पेट की सफाई के लिए एक बेहतरीन नेचुरल रेमेडी है। रोजाना इसका सेवन पाचन शक्ति को सुधारता है।

3. लौंग वाला दूध – पाचन तंत्र को दे राहत

अगर कब्ज के साथ पेट में जलन या भारीपन रहता है, तो लौंग वाला दूध आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 1 गिलास दूध में 2 लौंग डालकर अच्छी तरह उबालें और गुनगुना करके पी लें। लौंग में मौजूद एंटी-माइक्रोबियल गुण पेट की सूजन कम करते हैं और आंतों को एक्टिव बनाते हैं।

क्यों है पेट साफ होना इतना जरूरी?

पेट अगर साफ नहीं हो रहा तो शरीर के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। मन भारी रहता है, मूड खराब रहता है और एनर्जी लेवल गिर जाता है। अगर समय रहते इस समस्या को हल न किया जाए, तो यह पाइल्स जैसी गंभीर स्थितियों में बदल सकती है।

