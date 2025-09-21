Edited By Rohini Oberoi, Updated: 21 Sep, 2025 09:59 AM

नेशनल डेस्क। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर रिटायरमेंट के बाद भी एक बड़ा ब्रांड बने हुए हैं। 2022 में खेल को अलविदा कहने के बाद भी उनकी कमाई लगातार बढ़ी है। हाल ही में रिपोर्ट में बताया गया है कि फेडरर अरबपति बनने वाले दुनिया के सातवें खिलाड़ी बन गए हैं। इस खास सूची में वे माइकल जॉर्डन, लेब्रोन जेम्स और टाइगर वुड्स जैसे दिग्गजों के साथ शामिल हो गए हैं।

फेडरर की कमाई का रहस्य

फोर्ब्स के अनुसार फेडरर की कुल संपत्ति ₹96.91 अरब है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खेल से नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है।

बिजनेस वेंचर: फेडरर की एक स्विस शू कंपनी है और एक अपैरल ब्रांड 'ऑन' में भी उनकी हिस्सेदारी है।

निवेश: वे टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच होने वाले प्रतिष्ठित लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट के सह-संस्थापक भी हैं जिससे उन्हें लगातार कमाई होती है।

जोकोविच और नडाल भी पीछे

अपने करियर में फेडरर लगातार 16 सीज़न तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। भले ही उन्हें नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल की तुलना में प्राइज मनी कम मिली हो लेकिन एंडोर्समेंट और बिजनेस से उनकी कुल कमाई कहीं ज़्यादा है। जहां जोकोविच ने ₹1664 करोड़ और नडाल ने ₹1189 करोड़ की प्राइज मनी जीती है वहीं फेडरर की प्राइज मनी ₹1154 करोड़ थी।

अरबपति बनने वाले दूसरे टेनिस खिलाड़ी

रोजर फेडरर संन्यास के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे टेनिस खिलाड़ी हैं। उनसे पहले रोमानिया के इओन टिरियाक ने यह मुकाम हासिल किया था। टिरियाक ने 1970 में फ्रेंच ओपन का युगल खिताब जीता था लेकिन उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति निवेश के जरिए बनाई।

सक्रिय खिलाड़ियों में अल्कारेज सबसे आगे

वर्तमान में सक्रिय खिलाड़ियों की बात करें तो स्पेन के युवा स्टार कार्लाेस अल्कारेज पिछले 12 महीनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ₹425 करोड़ कमाए हैं। उनके बाद इटली के जेनिक सिनर दूसरे नंबर पर हैं जिनकी कमाई ₹416 करोड़ है।