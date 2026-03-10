Main Menu

ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले – 'लगभग खत्म है लड़ाई'

Edited By Updated: 10 Mar, 2026 01:21 AM

trump s big statement about the iran war said the fight is almost over

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध अब लगभग पूरा हो चुका है और अमेरिका-इज़राइल की सैन्य कार्रवाई अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गई है। उन्होंने यह बयान अमेरिकी टीवी चैनल CBS News को दिए इंटरव्यू में दिया।

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान से जुड़ा चल रहा संघर्ष अब अपने अंत के करीब पहुंच सकता है। उनका कहना है कि सैन्य दृष्टि से स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है और युद्ध लगभग पूरा हो चुका है। ट्रंप ने यह बात अमेरिकी चैनल CBS News को दिए एक इंटरव्यू में कही।

ट्रंप बोले – “युद्ध लगभग पूरा हो चुका है”

इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनके अनुसार यह युद्ध अब लगभग खत्म हो चुका है और ईरान की सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा: “मुझे लगता है कि युद्ध लगभग पूरा हो चुका है। उनके पास अब न नौसेना है, न संचार व्यवस्था, और न ही वायुसेना।” ट्रंप के इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका का मानना है कि इस सैन्य अभियान के मुख्य लक्ष्य काफी हद तक हासिल किए जा चुके हैं।

अनुमान से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा संघर्ष

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि युद्ध की स्थिति उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बदली है। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका इस समय उस समयसीमा से “बहुत आगे” पहुंच चुका है, जो उन्होंने शुरुआत में अनुमानित की थी। उन्होंने पहले कहा था कि इस संघर्ष को इस स्तर तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात उस अनुमान से कहीं तेजी से बदल गए हैं।

अमेरिका का दावा – सैन्य लक्ष्य लगभग हासिल

ट्रंप के बयान से यह संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन का मानना है कि इस अभियान के दौरान ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हुई है। हालांकि अभी तक युद्ध के औपचारिक अंत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

