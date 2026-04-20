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School Time Change: मथुरा में कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों का समय बदला, अब 12:30 बजे होगी छुट्टी

Edited By Updated: 20 Apr, 2026 12:08 PM

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School Timing Change: उत्तर प्रदेश के मथूरा जिले में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। पहले स्कूल सुबह 8:00 बजे से...

School Timing Change: उत्तर प्रदेश के मथूरा जिले में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। पहले स्कूल सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चल रहे थे।

यह फैसला चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए लिया गया है।  क्योंकि तेज धूप और लू के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने जिला प्रशासन से स्कूल समय में बदलाव की मांग उठाई थी।

इस मांग को लेकर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ सहित कई संगठनों ने जिला अधिकारी सीपी सिंह से मुलाकात की थी। संगठनों ने कहा कि छोटे बच्चों को गर्मी में स्कूल आने-जाने और पढ़ाई के दौरान काफी परेशानी हो रही थी।

मांग करने वालों में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सारस्वत, जिलाध्यक्ष अतुल सारस्वत, महामंत्री लक्ष्मीनारायण सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जिलाध्यक्ष लोकेश गोस्वामी, मंत्री बलवीर सिंह और अन्य प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को उठाया। वहीं प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है, ताकि छात्रों को गर्मी से राहत मिल सके।

इन राज्यों के स्कूलों का भी समय बदला, देखें New Timing
मध्य प्रदेश के सतना जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे, जबकि शिक्षकों को 1:30 बजे तक रुकना होगा ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। 

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वहीं ओडिशा में भी गर्मी के कारण बलांगीर, सुबरनापुर और कालाहांडी जिलों में 18 से 21 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, और इससे पहले राज्य सरकार ने कई जिलों में सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया था, जबकि कालाहांडी में रेड अलर्ट को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।

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