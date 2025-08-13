Heavy Rain Alert: 5 जिलों में भारी बारिश के चलते 2 दिन स्कूल बंद, IMD ने इन राज्य में...रेड अलर्ट जारी किया

Edited By Mansa Devi,Updated: 13 Aug, 2025 02:44 PM
नेशनल डेस्क: तेलंगाना में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी रेड अलर्ट को देखते हुए, तेलंगाना सरकार ने पाँच जिलों में 13 और 14 अगस्त को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा, हैदराबाद में भी 13 अगस्त को स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है।
इन 5 जिलों में स्कूल बंद
स्कूल शिक्षा विभाग ने हनुमाकोंडा, जनगांव, महबूबाबाद, वारंगल और यादाद्री भुवनागिरी जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए दो दिनों की छुट्टी घोषित की है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) क्षेत्र के स्कूलों में 13 और 14 अगस्त को आधे दिन की छुट्टी रहेगी।
हैदराबाद में IT कंपनियों को भी सलाह
हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) ने शहर में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। एजेंसी ने बताया है कि 13 से 15 अगस्त तक बहुत भारी बारिश का अनुमान है, खासकर उत्तरी हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी और साइबराबाद क्षेत्रों में, जहाँ 10-20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है।
सरकार की तैयारी
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि निचले इलाकों में जल-भराव वाले पुलों और सड़कों पर आवाजाही न हो। सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने भी सभी सिंचाई अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें अपने-अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके।