दिल दहलाने वाला मंजर: घर में चारों ओर फैला खून, मां को पत्थर से कुचला, पिता का गला...., भाई को भी दी दर्दनाक मौत, फिर बोला- मैंने सबको...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके का खरक गाँव बुधवार सुबह एक भयानक घटना से दहल उठा। यहाँ एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड का शक परिवार के ही एक सदस्य, 22 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ पर जताया है, जो वारदात के बाद से लापता है।
खौफनाक वारदात और खून से लथपथ लाशें
यह घटना खरक गाँव के मकान नंबर 155 में हुई। पड़ोसियों के अनुसार यह परिवार बेहद शांत और साधारण था। परिवार में प्रेम सिंह (48), उनकी पत्नी रजनी (45), और दो बेटे ऋतिक (24) और सिद्धार्थ (22) रहते थे। जब पुलिस को सूचना मिली, तो घर का मंजर दिल दहला देने वाला था। ग्राउंड फ्लोर पर प्रेम सिंह और उनके बड़े बेटे ऋतिक की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं, उनकी गर्दनें किसी धारदार हथियार से बुरी तरह काटी गई थीं। पहली मंजिल पर रजनी का शव मिला, उनके मुँह पर कपड़ा बंधा था और गले पर गहरे घाव थे। पास ही खून से सना एक चाकू भी पड़ा मिला।
शक की सुई लापता बेटे पर
परिवार में चार लोग रहते थे, लेकिन वारदात के बाद तीनों की लाशें मिलीं और चौथा सदस्य, छोटा बेटा सिद्धार्थ लापता था। पुलिस का शक तुरंत सिद्धार्थ पर गया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को सिद्धार्थ के इलाज के पर्चे और नींद की दवाइयाँ मिलीं। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पिछले 12 साल से मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा था और अक्सर अपने परिवार वालों से झगड़ा करता था। कुछ पड़ोसियों ने यह भी बताया कि वह नशे का आदी था।
दोस्त को किया फोन और कबूला जुर्म
हत्या के बाद सिद्धार्थ ने अपने कुछ दोस्तों को फोन करके कहा, "मैंने अपने परिवार को मार डाला है, अब मैं गाँव में नहीं रहूँगा।" दोस्तों को लगा कि वह मज़ाक कर रहा है, लेकिन सुबह जब एक पड़ोसी ने घर का दरवाज़ा खुला देखा, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पास के सीसीटीवी फुटेज में सिद्धार्थ को वारदात के बाद घर के अंदर नहाते हुए भी देखा गया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की।
पुलिस अब इस बात की भी जाँच कर रही है कि क्या सिद्धार्थ ने हत्या करने से पहले तीनों को नींद की गोलियाँ खिलाई थीं, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद किसी पड़ोसी ने कोई चीख-पुकार नहीं सुनी। पुलिस ने सिद्धार्थ की तलाश शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।