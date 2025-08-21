Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • दिल दहलाने वाला मंजर: घर में चारों ओर फैला खून, मां को पत्थर से कुचला, पिता का गला...., भाई को भी दी दर्दनाक मौत, फिर बोला- मैंने सबको...

दिल दहलाने वाला मंजर: घर में चारों ओर फैला खून, मां को पत्थर से कुचला, पिता का गला...., भाई को भी दी दर्दनाक मौत, फिर बोला- मैंने सबको...

Edited By Radhika,Updated: 21 Aug, 2025 01:11 PM

sensation spread due to triple murder in delhi

दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके का खरक गाँव बुधवार सुबह एक भयानक घटना से दहल उठा। यहाँ एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड का शक परिवार के ही एक सदस्य, 22 वर्षीय बेटे...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके का खरक गाँव बुधवार सुबह एक भयानक घटना से दहल उठा। यहाँ एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड का शक परिवार के ही एक सदस्य, 22 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ पर जताया है, जो वारदात के बाद से लापता है।

ये भी पढ़ें- इस देश में हिंदुओं पर बढ़ें जुल्म: डर के साए में जी रहें हैं मासूम, नाबालिग लड़कियों का जबरन करवाया जा रहा धर्मांतरण

 

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

खौफनाक वारदात और खून से लथपथ लाशें

यह घटना खरक गाँव के मकान नंबर 155 में हुई। पड़ोसियों के अनुसार यह परिवार बेहद शांत और साधारण था। परिवार में प्रेम सिंह (48), उनकी पत्नी रजनी (45), और दो बेटे ऋतिक (24) और सिद्धार्थ (22) रहते थे। जब पुलिस को सूचना मिली, तो घर का मंजर दिल दहला देने वाला था। ग्राउंड फ्लोर पर प्रेम सिंह और उनके बड़े बेटे ऋतिक की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं, उनकी गर्दनें किसी धारदार हथियार से बुरी तरह काटी गई थीं। पहली मंजिल पर रजनी का शव मिला, उनके मुँह पर कपड़ा बंधा था और गले पर गहरे घाव थे। पास ही खून से सना एक चाकू भी पड़ा मिला।

ये भी पढ़ें- Online Gaming Bill: क्या गेमिंग इंडस्ट्री में मचेगा हाहाकार ? 2 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा, रातों- रात लटक सकता है 300 कंपनियों पर ताला!

 

PunjabKesari

शक की सुई लापता बेटे पर

परिवार में चार लोग रहते थे, लेकिन वारदात के बाद तीनों की लाशें मिलीं और चौथा सदस्य, छोटा बेटा सिद्धार्थ लापता था। पुलिस का शक तुरंत सिद्धार्थ पर गया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को सिद्धार्थ के इलाज के पर्चे और नींद की दवाइयाँ मिलीं। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पिछले 12 साल से मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा था और अक्सर अपने परिवार वालों से झगड़ा करता था। कुछ पड़ोसियों ने यह भी बताया कि वह नशे का आदी था।

दोस्त को किया फोन और कबूला जुर्म

हत्या के बाद सिद्धार्थ ने अपने कुछ दोस्तों को फोन करके कहा, "मैंने अपने परिवार को मार डाला है, अब मैं गाँव में नहीं रहूँगा।" दोस्तों को लगा कि वह मज़ाक कर रहा है, लेकिन सुबह जब एक पड़ोसी ने घर का दरवाज़ा खुला देखा, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पास के सीसीटीवी फुटेज में सिद्धार्थ को वारदात के बाद घर के अंदर नहाते हुए भी देखा गया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की।

पुलिस अब इस बात की भी जाँच कर रही है कि क्या सिद्धार्थ ने हत्या करने से पहले तीनों को नींद की गोलियाँ खिलाई थीं, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद किसी पड़ोसी ने कोई चीख-पुकार नहीं सुनी। पुलिस ने सिद्धार्थ की तलाश शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!