iPhone 16 Pro Max के इतने कम हुए दाम, Samsung के इस फोन पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट, जल्दी से करें चेक

iPhone लवर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सपना देख रहे ग्राहकों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) एक शानदार मौका लेकर आया है। एप्पल iPhone 16 Pro Max और सैमसंग के प्रीमियम Galaxy S24 Ultra 5G पर इस समय...

iPhone 16 Pro Max Price Down: iphone लवर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सपना देख रहे ग्राहकों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) एक शानदार मौका लेकर आया है। एप्पल iPhone 16 Pro Max और सैमसंग के प्रीमियम Galaxy S24 Ultra 5G पर इस समय धमाकेदार डिस्काउंट दे रहा है।


iPhone 16 Pro Max पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट  

एप्पल ने iPhone 16 Pro Max (256GB वेरिएंट) को ₹1,34,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। लेकिन वर्तमान डील के तहत यह फोन फ्लिपकार्ट पर ₹1,14,999 में लिस्टेड है, जो सीधे तौर पर ₹19,901 की फ्लैट कटौती है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आप इसकी कीमत और कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है

  • बैंक डिस्काउंट: Flipkart Axis Bank या SBI कार्ड के जरिए भुगतान करने पर ₹4,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल रही है।

  • कुल बचत: इस तरह ग्राहक इस फ्लैगशिप डिवाइस पर कुल ₹24,000 तक की बचत कर सकते हैं।

Samsung Galaxy S24 Ultra पर 'प्राइस क्रैश'

सैमसंग के चाहने वालों के लिए भी खबर अच्छी है। ₹1,29,999 में लॉन्च हुआ Galaxy S24 Ultra 5G (Titanium Yellow) अभी फ्लिपकार्ट पर मात्र ₹86,500 के आसपास उपलब्ध है। इस फोन में मिलने वाला AI फीचर्स का सपोर्ट और S-Pen इसे एक प्रोडक्टिविटी पावरहाउस बनाता है।

 

 

