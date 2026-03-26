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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हुआ डाउन, यूजर्स को हो रही परेशानी

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 02:02 PM

social media platform x goes down users facing issues

एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) अचानक डाउन हो गया है। हजारों यूजर्स ने शिकायत की है कि वे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और फीड या पोस्ट भी लोड नहीं हो रही। डाउनडिटेक्टर के अनुसार कई देशों में समस्या सामने आई है। अभी तक इसका कारण स्पष्ट...

नेशनल डेस्क : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) एक बार फिर तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है। दुनिया भर के कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है। खासकर फीड देखने, पोस्ट करने और अन्य फीचर्स तक पहुंचने में परेशानी सामने आई है।

यूजर्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, कई यूजर्स अपनी टाइमलाइन रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं। कंटेंट लोड नहीं हो रहा है और पोस्ट अपलोड करने में भी दिक्कत आ रही है। कुछ यूजर्स ने ऐप के साथ-साथ वेबसाइट वर्जन में भी समस्या की शिकायत की है। इससे साफ है कि यह समस्या केवल एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से असर डाल रही है।

डाउनडिटेक्टर ने भी दिखाई बड़ी गिरावट

इंटरनेट सेवाओं की निगरानी करने वाली वेबसाइट Downdetector के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ घंटों में शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक:

  • करीब 46% यूजर्स को फीड एक्सेस करने में समस्या हुई
  • 34% यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने में परेशानी आई
  • 14% यूजर्स को वेबसाइट पर दिक्कत हुई

यह आंकड़े बताते हैं कि समस्या बड़े स्तर पर सामने आई है।

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अलग-अलग देशों से आ रही शिकायतें

यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में बताया कि यह समस्या केवल एक देश तक सीमित नहीं है। लंदन समेत कई स्थानों से लोगों ने एक्स के डाउन होने की जानकारी दी है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन-किन देशों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

अभी तक कारण साफ नहीं

अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्लेटफॉर्म के डाउन होने की असली वजह क्या है। कंपनी की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आमतौर पर इस तरह की तकनीकी समस्याएं कुछ घंटों में ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर समस्या बड़ी हो तो इसे ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है।

हाल के दिनों में बढ़े आउटेज के मामले

पिछले कुछ समय में कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आउटेज की घटनाएं सामने आई हैं। YouTube और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हाल ही में तकनीकी दिक्कतों का सामना कर चुके हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की समस्याएं अब आम होती जा रही हैं।

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