Delhi–Srinagar उड़ान में फिर हड़कंप, SpiceJet विमान ने हवा में खोया संतुलन—वीडियो वायरल

नेशनल डेस्क: रविवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-385 में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विमान जम्मू-कश्मीर के बनिहाल पास के ऊपर अचानक तेज झटकों के साथ नीचे गिरने लगा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री घबराए हुए नजर आ रहे हैं और एक फ्लाइट अटेंडेंट फर्श पर रेंगती दिख रही है। वीडियो देखकर लोग डरे हुए हैं, हालांकि एयरलाइन ने इसे केवल हल्की टर्बुलेंस बताया है।

क्या दिख रहा है वीडियो में?

घटना के वायरल वीडियो में: यात्री अपनी सीट बेल्ट कसकर थामे नजर आते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट जमीन पर संतुलन बनाने के लिए रेंगती हुई दिखाई देती है। कुछ यात्रियों के चेहरे पर साफ डर और घबराहट देखी जा सकती है वीडियो शूट करने वाले यात्री ने दावा किया कि विमान कई सौ मीटर तक हवा में फ्री फॉल करता चला गया था। उस वक्त ऐसा लगा जैसे सब कुछ हवा में लटक गया हो।

Airline का दावा: बस सामान्य टर्बुलेंस थी

SpiceJet ने पूरे मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है: यह घटना 12 जुलाई की SG-385 फ्लाइट की है। विमान को मानसून से जुड़ी सामान्य टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। यह कोई असामान्य स्थिति नहीं थी। सभी यात्री और क्रू पूरी तरह सुरक्षित हैं और फ्लाइट सुरक्षित रूप से श्रीनगर लैंड कर गई।" वहीं एयरलाइन का यह भी कहना है कि सीट बेल्ट का साइन ऑन था, और सभी सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं। एक यात्री ने यह भी कहा, "हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे... ऐसा लगा जैसे प्लेन क्रैश होने वाला है।"

A SpiceJet passenger claimed that his flight from Delhi to Srinagar abruptly plunged several hundred metres in a terrifying mid-air descent over Jammu and Kashmir's treacherous Banihal Pass#SpiceJet #Delhi #Srinagar #SpicejetFlight#BanihalPass #JammuKashmir #AviationSafety pic.twitter.com/eF46HGuBtb