खौफनाक मंजर के वो पल... जब मौत को करीब देखकर हॉस्टल की बालकनी से कूदने लगे थे छात्र, देखें भयानक वीडियो

नेशनल डेस्क: गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए भयानक एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। हॉस्टल से विमान के टकराने के बाद के खौफनाक मंजर सामने आया है। इस वीडियो में बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत से कूदते हुए दिख रहे हैं। यह घटना बेहद दर्दनाक थी।

क्या हुआ था उस दिन?

12 जून को एयर इंडिया का विमान (संभवतः उड़ान संख्या AI171 या AI173, हालांकि खबर में निर्दिष्ट नहीं है) अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। दुर्भाग्यवश, उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान नियंत्रण खो बैठा और अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से जा टकराया. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान वहीं क्रैश हो गया.

SENSITIVE 🚨



Video shows panicked medical students jumping from BJ Medical hostel just after the Air India plane crash.