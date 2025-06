किराने का सामान खरीदने निकली महिला, बनी दरिंदगी का शिकार, देखें वीडियो

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु के पास मैलासांद्रा में रविवार को एक महिला के साथ सरेआम यौन उत्पीड़न, मारपीट और दुर्व्यवहार की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना सामने आने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है।

महिला बनी दरिंदगी का शिकार-

यह परेशान करने वाली घटना बेंगलुरु से करीब 12 किलोमीटर दूर मैलासांद्रा के पास रेणुका येल्लम्मा लेआउट में शाम लगभग 4 बजे हुई। महिला किराने का सामान खरीदने के लिए निकली थी तभी कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ये लोग महिला का लगातार पीछा कर रहे थे, उसे छूने और बात करने की कोशिश कर रहे थे. जब महिला ने भागने की कोशिश की तो उनमें से एक ने उसे थप्पड़ मार दिया। महिला ने जब इस उत्पीड़न का विरोध कर खुद का बचाने की कोशिश की तो लोगों ने उसकी पिटाई शुरु कर दी।

<

🚨 SHOCKING in Bengaluru: A woman was sexually harassed, slapped & beaten in broad daylight by a gang of men while buying groceries.



Locals & a friend who tried to help were attacked later. Her friend was ARRESTED — not the harassers? 😡 pic.twitter.com/m4btR9l2mA