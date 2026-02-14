IND vs PAK: 15 फरवरी को बारिश बिगाड़ सकती है भारत-पाक का मैच, रद्द हुआ मुकाबला तो किसे होगा फायदा-नुकसान?

श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे T20 World Cup 2026 के सबसे प्रतीक्षित मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोलंबो के R. Premadasa Stadium में 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन मौसम...

नेशनल डेस्क: श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे T20 World Cup 2026 के सबसे प्रतीक्षित मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोलंबो के R. Premadasa Stadium में 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन मौसम विभाग की ताजा चेतावनी ने इस रोमांच पर पानी फेरने की आशंका पैदा कर दी है।

पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच उपजे क्रिकेट कूटनीति के विवाद और asia cup के पुराने तनाव के बाद इस मैच का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, मगर अब सबकी नजरें आसमान की ओर टिकी हैं क्योंकि रविवार शाम को कोलंबो में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

IMD की चेतावनी और मैच पर संकट

श्रीलंका के मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पूर्व में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 15 फरवरी को मौसम बिगड़ने की पूरी संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि आधिकारिक बयान में सीधे तौर पर मैच का जिक्र नहीं है, लेकिन मौसम पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक रविवार शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच बारिश की आशंका सबसे अधिक है। यदि मैच के दौरान इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं हुई और खेल शुरू नहीं हो पाया, तो अंपायरों के पास मुकाबले को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में नियम के मुताबिक दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांट दिया जाएगा।

मैच रद्द होने का समीकरण: किसे फायदा और किसका नुकसान?

अगर बारिश की वजह से खेल नहीं होता है, तो अंक तालिका का गणित काफी रोचक हो जाएगा। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों के पास 4-4 अंक हैं। मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों के 5-5 अंक हो जाएंगे, जो उन्हें सीधे super-8 round के लिए क्वालीफाई करा देंगे। यह स्थिति एशियाई दिग्गजों के लिए तो राहत भरी होगी, लेकिन ग्रुप की अन्य टीमों जैसे अमेरिका (USA) और नीदरलैंड के लिए बड़ा झटका साबित होगी। विशेषकर अमेरिका के लिए सुपर-8 में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि 5 अंकों तक पहुंचना उनके लिए गणितीय रूप से कठिन हो जाएगा।

नीदरलैंड और अमेरिका की बढ़ेगी मुश्किलें

पॉइंट्स टेबल के समीकरण बताते हैं कि नीदरलैंड और अमेरिका के पास फिलहाल 2-2 अंक हैं और उनका केवल एक-एक मैच शेष है। यदि भारत-पाक मैच का नतीजा निकलता है, तो हारने वाली टीम को अगले राउंड में जाने के लिए इन छोटी टीमों से कड़ी टक्कर मिल सकती थी। लेकिन मैच रद्द होना इन दोनों के लिए घाटे का सौदा है। नीदरलैंड की राह वैसे भी मुश्किल है क्योंकि उसका आखिरी मुकाबला टीम इंडिया से होना है। वहीं अमेरिका को अपने अंतिम मैच में नामीबिया का सामना करना है। यदि India-Pakistan match का परिणाम निकलता, तो ग्रुप की स्थिति स्पष्ट होती, लेकिन अब बारिश के खलल ने पूरे टूर्नामेंट के नॉकआउट समीकरणों को पेचीदा बना दिया है।

