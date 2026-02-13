Main Menu

DGCA की Air India पर बड़ी कार्रवाई, लगाया 1 करोड़ रुपए जुर्माना, जानें वजह

Updated: 13 Feb, 2026 06:18 PM

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नियामक संस्था नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एयरलाइन ने बिना वैध ‘एयरवर्दीनेस परमिट’ के एक एयरबस विमान को 8 बार उड़ाया।

नेशनल डेस्क : नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नियामक संस्था नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एयरलाइन ने बिना वैध ‘एयरवर्दीनेस परमिट’ के एक एयरबस विमान को 8 बार उड़ाया। खबर अपडेट की जा रही है...
 

