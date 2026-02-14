Main Menu

वेनेजुएला पर ट्रंप ने बघारी शेखी, बोले-दुनिया ने देखी अमेरिका की ताकत, अब दुश्मन डरेंगे

Edited By Updated: 14 Feb, 2026 10:57 AM

at fort bragg trump says maduro raid showed full military might of us

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्ट ब्रैग में सैनिकों को संबोधित करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य शक्ति का प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने दुनिया को अमेरिका की ताकत और दुश्मनों के...

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले अमेरिकी विशेष बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले महीने की गई इस कार्रवाई से "पूरी दुनिया ने अमेरिका की पूर्ण सैन्य शक्ति को देखा" और इससे यह सुनिश्चित हुआ कि दुनियाभर के संभावित शत्रु ''हमसे डरें।'' ट्रंप ने फोर्ट ब्रैग के सैनिकों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए कहा, "आपके कमांडर-इन-चीफ पूरी तरह आपका समर्थन करते हैं।'' उन्होंने कहा "जब जरूरत होगी, आप लड़ेंगे आप जीतेंगें...।'' राष्ट्रपति और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने सैन्य परिवारों से निजी तौर पर भी मुलाकात कीं।

 

लेकिन यह दौरा अमेरिकी सशस्त्र बलों का अभिनंदन करने के लिए आयोजित आधिकारिक दौरे से कहीं अधिक एक राजनीतिक रैली सरीखा था। ट्रंप ने मादुरो को सत्ता से हटाने वाले हमले की प्रशंसा से पहले रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति समर्थित माइकल व्हाटली को मंच पर बुलाया क्योंकि वह अब उत्तरी कैरोलिना से सीनेट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, ''उस रात पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिकी सेना क्या कर सकती है। यह अभियान इतना सटीक और अविश्वसनीय था।'' ट्रंप ने कहा, ''जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, हम दुनिया की सबसे बेहतरीन नेतृत्व वाली, सबसे प्रशिक्षित, सबसे सुसज्जित, सबसे अनुशासित और सबसे विशिष्ट लड़ाकू सेना होंगे।''  

