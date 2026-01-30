Main Menu

मजाक में 'बंदरिया' कहने से आहत होकर 28 साल की मॉडल ने सुसाइड कर लिया, पुलिस जांच में जुटी

30 Jan, 2026 12:10 AM

tannu singh death

लखनऊ के इंदिरानगर इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 28 वर्षीय मॉडल तन्नू सिंह ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

नेशनल डेस्क: लखनऊ के इंदिरानगर इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 28 वर्षीय मॉडल तन्नू सिंह ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना इंदिरानगर सेक्टर-14 की बताई जा रही है। तन्नू के परिवार का आरोप है कि उनके पति राहुल सिंह द्वारा मजाक में कही गई एक बात से वह बेहद आहत हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

परिजनों के अनुसार, तन्नू सिंह पेशे से मॉडल थीं और अपने करियर को लेकर काफी संवेदनशील रहती थीं। बुधवार शाम पूरा परिवार सीतापुर में एक रिश्तेदार के घर से लौटकर आया था। घर में सामान्य माहौल था और सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पति राहुल सिंह ने हंसी-मजाक में तन्नू को “बंदरिया” कह दिया।

बताया जा रहा है कि यह शब्द तन्नू को बहुत चुभ गया। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गईं। परिजनों को लगा कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन करीब एक घंटे बाद जब उन्हें खाने के लिए बुलाया गया तो कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलने पर तन्नू का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला।

घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इंदिरानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अभी तक परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस के अनुसार, तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की जांच जारी है।

तन्नू की बहन अंजली ने बताया कि तन्नू मॉडलिंग को लेकर बेहद गंभीर थीं और छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले लेती थीं। इस घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है।

