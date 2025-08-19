दो नए कलर ऑप्शन और एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Tata Punch EV, जानिए पूरी डिटेल

टाटा मोटर्स की सबसे पॉपुलर और किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक Tata Punch EV अब नए अवतार में आ गई है। अपनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाने वाली Punch EV अब दो नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारी गई है।

ऑटो डेस्क: टाटा मोटर्स की सबसे पॉपुलर और किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक Tata Punch EV अब नए अवतार में आ गई है। अपनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाने वाली Punch EV अब दो नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारी गई है। साथ ही कंपनी ने इसकी चार्जिंग स्पीड में भी सुधार किया है, जिससे यह कार पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली बन गई है। आइए इस नए अपडेट पर एक नजर डालते हैं।

नए कलर ऑप्शंस से बढ़ा आकर्षण

Tata Punch EV में अब Pure Grey और Supernova Copper कलर शामिल किए गए हैं। इन नए शेड्स के जुड़ने के बाद Punch EV कुल सात रंगों में उपलब्ध होगी। इसके पहले से मौजूद कलर्स में Empowered Oxide, Seaweed, Fearless Red, Daytona Grey और Pristine White शामिल हैं। खास बात यह है कि सभी कलर ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन फिनिश में आते हैं, जो कार को और भी प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देते हैं।

तेज और बेहतर फास्ट चार्जिंग

टाटा ने Punch EV की DC फास्ट चार्जिंग स्पीड को बेहतर बनाया है। जहां पहले इस कार को 10% से 80% तक चार्ज करने में 56 मिनट लगते थे, अब इसे सिर्फ 40 मिनट में चार्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा, केवल 15 मिनट की चार्जिंग में Punch EV लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी, जिससे लंबी यात्राओं में यह काफी मददगार साबित होगी।

फीचर्स से भरपूर

Tata Punch EV न केवल स्टाइलिश है, बल्कि टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इसमें 10.25-इंच का डुअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। इसके अलावा, कार में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, रियर AC वेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंफर्ट के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एंबिएंट लाइटिंग और सिंगल-पेन सनरूफ भी मौजूद हैं।

एडवांस सेफ्टी फीचर्स

सुरक्षा के लिहाज से भी Punch EV बेहद मजबूत है। इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। ये सभी फीचर्स Punch EV को सेगमेंट की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक कारों में से एक बनाते हैं।

इस नए अपडेट के साथ Tata Punch EV अब और भी आकर्षक, सुरक्षित और प्रैक्टिकल विकल्प बन गई है, जो इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगी।