Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ डालें 5 लाख रुपये और पाएं  ₹7,24,974 रुपये फिक्स

नई दिल्ली: अगर आप जोखिम से बचते हुए अपने पैसों को ऐसे निवेश में लगाना चाहते हैं, जहां रिटर्न की गारंटी हो और सरकार की सुरक्षा भी मिले — तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे अक्सर पोस्ट ऑफिस FD भी कहा जाता है, लेकिन बैंक एफडी के मुकाबले यह न सिर्फ ज़्यादा ब्याज देती है, बल्कि टैक्स छूट जैसी सुविधाएं भी देती है।

क्या है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम?

पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करने का विकल्प देती है, जिस पर तय ब्याज दर मिलती है। ये योजनाएं भारत सरकार द्वारा समर्थित होती हैं, जिससे निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है।

कौन-कौन सी अवधि में मिलती है TD?

यह स्कीम 4 तरह की मैच्योरिटी अवधि में आती है:

1 साल

2 साल

3 साल

5 साल

इन सभी स्कीम्स की ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं, जो समय-समय पर संशोधित होती हैं।

ताज़ा ब्याज दरें (अगस्त 2025 के अनुसार):

अवधि ब्याज दर

1 साल 6.9%

2 साल 7.0%

3 साल 7.1%

5 साल 7.5%

5 साल की TD में सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है।

निवेश की लिमिट और खाता विकल्प

न्यूनतम निवेश: ₹1000

अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं

सिंगल और जॉइंट दोनों तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं

पति-पत्नी मिलकर भी जॉइंट खाता खोल सकते हैं और साथ में निवेश कर सकते हैं

कितना मिलेगा रिटर्न?

₹2 लाख का निवेश (5 साल के लिए)

निवेश: ₹2,00,000

ब्याज दर: 7.5%

मैच्योरिटी राशि: ₹2,89,990

कुल ब्याज: ₹89,990

₹5 लाख का निवेश (5 साल के लिए)

निवेश: ₹5,00,000

ब्याज दर: 7.5%

मैच्योरिटी राशि: ₹7,24,974

कुल ब्याज: ₹2,24,974

क्यों चुनें पोस्ट ऑफिस TD?

सरकारी गारंटी

निश्चित ब्याज दर

जोखिम फ्री निवेश

टैक्स छूट (5 साल की TD पर 80C के तहत)

जॉइंट अकाउंट की सुविधा