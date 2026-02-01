Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | BJP देश के 5 प्रतिशत लोगों के लिए बजट बनाती है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाती है: अखिलेश यादव

BJP देश के 5 प्रतिशत लोगों के लिए बजट बनाती है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाती है: अखिलेश यादव

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 12:40 PM

the bjp prepares the budget for only 5 percent of the country s population

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समाज के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए बजट बनाती है। उन्होंने दावा किया कि...

नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समाज के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए बजट बनाती है। उन्होंने दावा किया कि यह बजट सिर्फ आबादी के बीसवें हिस्से, यानी देश के पांच प्रतिशत लोगों के लिए है, ताकि बीजेपी से जुड़े लोगों को फायदा हो सके।संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार या उसके बजट से कोई उम्मीद नहीं है।

“जब मुझे बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं उसके बजट से क्या उम्मीद कर सकता हूं? अब तक जो बजट पेश किए गए हैं, वे सिर्फ आबादी के बीसवें हिस्से के लिए लगते हैं। इसका मतलब है कि बजट देश के सिर्फ पांच प्रतिशत लोगों के लिए बनाया गया है। बजट के ज़रिए बीजेपी अपने लोगों का ख्याल रखती है और यह पक्का करती है कि उन्हें फायदा हो और वे तरक्की करें,” उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि एक अच्छा बजट गरीबों को खुशी दे और सच में उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाए।

“बीजेपी को अपना घोषणापत्र देखना चाहिए और बताना चाहिए कि उसने असल में कितने स्मार्ट शहर बनाए हैं। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार का दावा किया, फिर भी दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो गई। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सरकार उपलब्धियों की बात करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत को खराब हवा की क्वालिटी को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है, और चिंता है कि ऐसी स्थितियां निवेश को हतोत्साहित करती हैं,” उन्होंने कहा। अखिलेश यादव ने प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई। “यह तो भगवान की कृपा है कि बारिश हुई; नहीं तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता।

लोग परेशान हैं और इन्फेक्शन का सामना कर रहे हैं। सरकार दावा करती रहती है कि देश बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, लेकिन इस महंगाई के दौर में क्या किसानों की आय सच में दोगुनी हुई है? वे रोज़गार पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन क्या लोगों को सच में नौकरियां मिल रही हैं?” उन्होंने पूछा। उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाया। "आप सामाजिक न्याय के नाम पर बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत के लिए आपके पास क्या जवाब हैं?

यह बजट, एक बार फिर, सिर्फ आबादी के बीसवें हिस्से के लिए है,” उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ज़मीनी हकीकत से कटी हुई है। उन्होंने दावा किया, “मुख्यमंत्री किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। नई योजनाओं के तहत लोगों का पैसा काटा जा रहा है। MGNREGA का नाम बदल दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। लगभग 1,000 ग्राम सभाओं को शहरी घोषित कर दिया गया है, फिर भी उनके लिए कोई आवंटन नहीं दिया जा रहा है।”

उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सरकार की आलोचना की। अखिलेश यादव ने आगे कहा, “वे 1,000 किलोमीटर मेट्रो बनाने की बात करते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोई मेट्रो नहीं बनी है। वे अटल जी और गांव के विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कहां है? उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाने का दावा किया, लेकिन मेरा मानना ​​है कि वे एक्सप्रेसवे सिर्फ कागजों पर ही हैं।”

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!