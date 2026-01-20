Main Menu

BJP vs Congress: सिर्फ विज्ञापनों पर BJP ने खर्चे ₹897 करोड़, जानिए BJP और Congress ने कहाँ उड़ाए अरबों रुपये?

BJP vs Congress: EC ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुए चुनावी खर्चों को लेकर एक ताजा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है। BJP के चुनावी खर्चों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,335.36 करोड़ रुपये खर्च किए, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खर्च (896.22 करोड़ रुपये) से लगभग चार गुना ज्यादा है।

विज्ञापनों और हवाई दौरों पर खर्चे इतने रुपए

रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के इस भारी-भरकम चुनावी खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा विज्ञापनों (Ads) पर गया। पार्टी ने प्रचार-प्रसार के लिए ₹897.42 करोड़ खर्च किए। वहीं, नेताओं के चुनावी दौरों, हवाई यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए ₹583.08 करोड़ का बिल भुगतान किया गया। खास बात यह है कि बीजेपी ने ₹50 लाख से अधिक के नए अखबार खरीदे, जबकि पुराने अखबार बेचकर महज ₹2.26 लाख की कमाई की।

कमाई में भी बीजेपी आगे

बीजेपी की कुल आय 2024-25 में 6,769.14 करोड़ रुपये रही, जिसमें ₹6,124.85 करोड़ सिर्फ चंदे से आए। खर्च के बाद भी पार्टी के पास ₹2,994.56 करोड़ का सरप्लस बचा है। दूसरी ओर, कांग्रेस वित्तीय घाटे में रही; उसकी आय ₹918.28 करोड़ थी जबकि खर्च ₹1,111.94 करोड़ रहा।

 क्षेत्रीय दलों को झटका

क्षेत्रीय दलों की बात करें तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चंदे में भारी गिरावट देखी गई। TMC का चंदा ₹646.39 करोड़ से घटकर महज ₹184.08 करोड़ रह गया। इसी तरह YSRCP कांग्रेस के चंदे में भी कमी आई है।

 

