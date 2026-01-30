Main Menu

Budget 2026 : रविवार पेश होने वाले बजट में हो सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, आम जनता को मिलेगी राहत

30 Jan, 2026 05:44 PM

these 5 major announcements could be made in the budget presented on sunday

1 फरवरी 2026 को आने वाले बजट को लेकर संकेत साफ है। इस बजट में सरकार आम आदमी की जेब, किसानों की आमदनी और बुनियादी ढांचे की रफ्तार पर दांव लगाने की तैयारी में है। खपत बढ़ाने और भरोसा लौटाने के लिए टैक्स से लेकर ट्रेन, सोलर से लेकर स्वास्थ्य तक बड़े...

नेशनल डेस्क : 1 फरवरी 2026 को आने वाले बजट को लेकर संकेत साफ है। इस बजट में सरकार आम आदमी की जेब, किसानों की आमदनी और बुनियादी ढांचे की रफ्तार पर दांव लगाने की तैयारी में है। खपत बढ़ाने और भरोसा लौटाने के लिए टैक्स से लेकर ट्रेन, सोलर से लेकर स्वास्थ्य तक बड़े फैसलों की रूपरेखा बन रही है। आइए जानते है बजट की प्रमुख बातें...

1. टैक्स फ्रंट पर बड़ा ट्विस्ट

नए टैक्स ढांचे को और आसान व आकर्षक बनाने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अगर यह मंजूर हुआ, तो टैक्स-फ्री आय की सीमा करीब 13 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। मकसद साफ है- हाथ में ज्यादा नकदी, बाजार में ज्यादा खर्च।

2. किसानों के खाते में सीधी मदद

पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी पर सरकार की नजर है। सालाना सहायता 6 हजार से बढ़कर 9 हजार रुपये होने की संभावना है। इससे करोड़ों किसान परिवारों को बीज, खाद और छोटे कृषि खर्चों में राहत मिलेगी। ग्रामीण मांग को मजबूत करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।

3. रेलवे का एक्सप्रेस प्लान

वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म करने के लक्ष्य के साथ रेलवे में बड़े निवेश का संकेत है। 300 से अधिक नई ट्रेनें- वंदे भारत और अमृत भारत- पटरी पर उतर सकती हैं। ट्रैक विस्तार, कोच बढ़ोतरी और क्षमता सुधार पर फोकस रहेगा, ताकि यात्रा सुगम और भरोसेमंद बने।

4. घर-घर सोलर का जोर

पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को और सस्ता करने की तैयारी है। 2 किलोवाट तक के सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ने से आम परिवारों के लिए बिजली बिल घटाना आसान होगा। सरकार का लक्ष्य- कुछ सालों में 1 करोड़ घर सोलर ग्रिड से जोड़ना।

5. स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा?

आयुष्मान भारत में बुजुर्गों के लिए राहत का दायरा फैल सकता है। 60 साल से ऊपर के लोगों को शामिल करने और इलाज की सालाना सीमा बढ़ाने पर विचार है, ताकि गंभीर बीमारियों का खर्च कवर हो सके।

अर्थव्यवस्था का बड़ा संदेश

विशेषज्ञों के मुताबिक, ये कदम मिलकर खपत को सहारा देंगे, गांवों में आय बढ़ाएंगे और निवेश का माहौल बेहतर करेंगे। अगर बजट 2026 इन मोर्चों पर ठोस ऐलान करता है, तो विकास की रफ्तार को नई ऊर्जा मिल सकती है।

