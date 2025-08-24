पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा... दहेज की मांग पूरी न होने पर पहले बेरहमी से पीटा और फिर जिंदा जलाया

Edited By Mehak,Updated: 24 Aug, 2025 01:28 PM

ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका का नाम निक्की बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक निक्की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन नामक युवक से हुई थी। दहेज में स्कॉर्पियो...

नेशनल डेस्क : ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका का नाम निक्की बताया जा रहा है।

2016 में हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक निक्की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन नामक युवक से हुई थी। दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान भी दिया गया था। बाद में एक और कार दी गई, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले 35 लाख रुपये नकद की मांग कर रहे थे।

बेरहमी से पीटा और फिर जिंदा जलाया

निक्की की बहन कंचन (जिसकी शादी निक्की के जेठ रोहित से हुई है) ने आरोप लगाया कि 21 अगस्त को पति विपिन और ससुराल पक्ष ने निक्की को बेरहमी से पीटा। गले पर हमला किया गया और जब वह बेहोश हो गई तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। पड़ोसियों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे पहले पास के अस्पताल और फिर दिल्ली रेफर कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बच्चे का वीडियो वायरल

घटना के बाद मृतका के छोटे बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें बच्चा कह रहा है, 'पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा।' यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है।

पुलिस ने दर्ज किया केस

निक्की के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन ससुराल पक्ष 35 लाख रुपये की मांग पर अड़ा रहा। अब पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस की कार्रवाई

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।