दर्दनाक हादसा: आधी रात का वो खौफनाक मंजर! बस बनी आग का गोला, 3 लोग जिंदा जले, कई झुलसे

आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम तीन लोगों की जान चली गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम तीन लोगों की जान चली गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। शिरिवेल्लामेट्टा गांव के पास एक निजी यात्री बस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।



टायर फटने से हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, एआरबीसीवीआर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी और उसमें 36 यात्री सवार थे। सुबह करीब 2 बजे बस का एक टायर अचानक फट गया, जिससे चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। बस रोड डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई।|



टक्कर के बाद लगी भीषण आग

टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में बस और ट्रक आग की लपटों में घिर गए। आग इतनी तेज थी कि बस के भीतर फंसे यात्रियों में दहशत फैल गई। पुलिस ने बताया कि बस का मुख्य दरवाजा और इमरजेंसी एग्जिट काम नहीं कर पाए, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने में कठिनाई हुई।



डीसीएम चालक की बहादुरी से बचीं कई जानें

हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे एक डीसीएम वाहन चालक ने तत्काल अपनी गाड़ी रोकी और बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। उसकी तत्परता से कई यात्री खिड़कियों के रास्ते बाहर निकलने में सफल रहे और बड़ी जनहानि टल गई।



तीन की मौत, कई घायल

हालांकि बस चालक, कंटेनर ट्रक चालक और ट्रक का क्लीनर आग में फंस गए और झुलसकर उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान जलने के कारण अभी नहीं हो सकी है। हादसे में 10 से अधिक यात्रियों को गंभीर जलन की चोटें आई हैं, जबकि कुछ अन्य यात्री कूदने और भगदड़ के दौरान घायल हुए।



घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

सभी घायलों को तत्काल नंद्याल सरकारी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। आग बस से फैलकर कंटेनर ट्रक तक पहुंच गई, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए और यात्रियों का सामान भी नष्ट हो गया।



राहत-बचाव कार्य और जांच शुरू

सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक कर्मी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के कारण संबंधित मार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क को आंशिक रूप से बहाल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

