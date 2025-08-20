डर के मारे घर से भागा शख्स, गल्ले से मिले लैटर ने खोला राज, लिखा - उसने रात को भी मेरी...

बीकानेर जिले के खाजूवाला इलाके से पति-पत्नी के विवाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी से जान का खतरा बताकर अचानक गायब हो गया। उसकी दुकान से एक खत (लैटर) भी मिला है, जिसे पढ़कर परिवार घबरा गया और तुरंत पुलिस को सूचना...

नेशनल डेस्क : बीकानेर जिले के खाजूवाला इलाके से पति-पत्नी के विवाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी से जान का खतरा बताकर अचानक गायब हो गया। उसकी दुकान से एक खत (लैटर) भी मिला है, जिसे पढ़कर परिवार घबरा गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, खाजूवाला थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर एक में रहने वाला रघुवीर नाम का व्यक्ति चाय की दुकान चलाता है। बुधवार सुबह से ही वह दुकान पर नहीं पहुंचा। जब दुकान पर काम करने वाले स्टाफ ने गल्ला खोला तो उसमें एक लैटर मिला। स्टाफ ने यह बात परिवार को बताई। जब परिवार ने वह लैटर पढ़ा तो उसमें पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर बातें लिखी थीं। इसके बाद परिवार के लोग तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और पूरी जानकारी दी।

लैटर में क्या लिखा था?

खत में रघुवीर ने लिखा कि उसने रात को भी मेरी जान लेने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि वह मुझे मार देगी। मैं भागना नहीं चाहता, लेकिन मुझे डर है कि मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। खत में उसने दो सालों और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी बर्बादी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया।

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल रघुवीर की तलाश की जा रही है। उसके मिलने के बाद लैटर और आरोपों के बारे में परिवार व उससे विस्तृत बातचीत की जाएगी।इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है क्योंकि पति का इस तरह गायब होना और पीछे खत छोड़ जाना लोगों को हैरान कर रहा है।



