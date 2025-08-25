IMD Alert: इन राज्यों में होगी आफत की बरसात, IMD ने 20 जिलों में किया अलर्ट जारी, जानिए आज के मौसम का हाल

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 25 Aug, 2025 10:00 AM

नेशनल डेस्क। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार (25 अगस्त) को राजधानी दिल्ली में मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं यूपी, बिहार और पहाड़ी राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली-NCR में आज का मौसम

दिल्ली-NCR में आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश का अनुमान है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश का अलर्ट

आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अयोध्या में तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है।

वहीं बिहार के करीब 20 जिलों में भी आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, नालंदा और भागलपुर जैसे जिले शामिल हैं। हालांकि इसके बाद मॉनसून कुछ कमजोर पड़ सकता है।

पहाड़ों पर आफत की बारिश

पहाड़ी राज्यों में बारिश का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बादल फटने से बाढ़ आ गई है जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।