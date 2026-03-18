LPG की किल्लत में ये Apps बने मददगार, बुकिंग पर मिल रहा कैशबैक, लोग तेजी से कर रहे हैं यूज़

Edited By Mansa Devi,Updated: 18 Mar, 2026 05:23 PM
देश के कई हिस्सों में इन दिनों LPG सिलेंडर की कमी से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली शिपिंग प्रभावित हुई है, जिससे भारत में गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है।
नेशनल डेस्क: देश के कई हिस्सों में इन दिनों LPG सिलेंडर की कमी से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली शिपिंग प्रभावित हुई है, जिससे भारत में गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर लोग घबराहट में जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगे हैं, जिससे मांग अचानक बढ़ गई है। मार्च 2026 की शुरुआत में रोजाना बुकिंग सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज की गई और कुछ शहरों में होटल व कमर्शियल यूजर्स को सिलेंडर मिलने में दिक्कत आने लगी।
सरकार ने उठाए नियंत्रण के कदम
हालात को संभालने के लिए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। रिफाइनरीज में LPG उत्पादन बढ़ाया गया है और बुकिंग से जुड़े नियमों को सख्त किया गया है ताकि जमाखोरी और अनावश्यक स्टॉक को रोका जा सके। बढ़ती मांग और सीमित सप्लाई के बीच संतुलन बनाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।
मोबाइल ऐप्स से आसान हुई बुकिंग
इस संकट के बीच मोबाइल ऐप्स लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आए हैं। अब गैस एजेंसी के चक्कर लगाने या लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। IndianOil ONE, HP Pay और Hello BPCL जैसे आधिकारिक ऐप्स के जरिए घर बैठे कुछ ही मिनटों में सिलेंडर बुक और भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM और MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर भी LPG बुकिंग करना आसान हो गया है।
कैशबैक और ऑफर्स से मिल रहा फायदा
इन ऐप्स का इस्तेमाल करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यूजर्स को कैशबैक, रिवार्ड्स और डिस्काउंट जैसे ऑफर्स मिल रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म नए यूजर्स के लिए खास ऑफर देते हैं, जबकि कुछ पुराने ग्राहकों को भी छोटे-छोटे फायदे देते रहते हैं। इससे लोगों को समय के साथ-साथ थोड़ी आर्थिक राहत भी मिल रही है।
डिजिटल तरीकों की ओर बढ़ता रुझान
गैस की कमी और बढ़ती मांग के बीच अब लोग तेजी से डिजिटल माध्यमों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐप्स के जरिए बुकिंग करने पर तुरंत कन्फर्मेशन, आसान पेमेंट और डिलीवरी ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में कहीं ज्यादा सुविधाजनक हैं।
सावधानी भी जरूरी
मौजूदा हालात में यह जरूरी है कि लोग केवल जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर बुक करें और अनावश्यक स्टॉक से बचें। साथ ही, किसी भी कैशबैक या ऑफर का लाभ लेने से पहले संबंधित ऐप पर जाकर उसकी ताजा जानकारी जरूर जांच लें, क्योंकि ये ऑफर्स समय-समय पर बदलते रहते हैं।