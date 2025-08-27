रसोई में पड़ी ये चीजें बन सकती हैं किडनी डैमेज की वजह, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

हमारी रोजमर्रा की रसोई में मौजूद कुछ आम चीजें धीरे-धीरे हमारी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं- खासतौर पर किडनी को। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि खानपान में मौजूद कुछ आम चीजें, जैसे कि ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड्स और चीनी, किडनी को...

नेशनल डेस्क: हमारी रोजमर्रा की रसोई में मौजूद कुछ आम चीजें धीरे-धीरे हमारी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं- खासतौर पर किडनी को। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि खानपान में मौजूद कुछ आम चीजें, जैसे कि ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड्स और चीनी, किडनी को डैमेज कर सकती हैं।



किडनी शरीर की सफाई और टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा, यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मिनरल बैलेंस और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन कई बार हमारी अपनी आदतें ही इस जरूरी अंग को नुकसान पहुंचा देती हैं।



कौन-सी किचन आइटम्स बढ़ा रही हैं किडनी डिजीज का खतरा?

नमक – किडनी का खामोश दुश्मन

- इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में करीब 85 करोड़ लोग किडनी रोग से पीड़ित हैं। इनमें से 90% लोग आखिरी स्टेज पर इलाज के लिए पहुंचते हैं।

अत्यधिक नमक का सेवन ब्लड सर्कुलेशन को बिगाड़ता है और धीरे-धीरे किडनी फंक्शन को प्रभावित करता है।



अत्यधिक चीनी का सेवन

- सफेद चीनी एक तरह का प्रोसेस्ड पदार्थ है, जो शरीर में इंसुलिन असंतुलन और फैट स्टोरेज बढ़ाकर किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।



पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स

- चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, केचप और अन्य रेडी-टू-ईट फूड्स में मौजूद सोडियम और MSG (मोनोसोडियम ग्लूटामेट) किडनी को लंबे समय में डैमेज कर सकते हैं।



बचाव के आसान और कारगर उपाय

- सफेद नमक के बजाय पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन मात्रा सीमित रखें।



- चीनी की जगह ब्राउन शुगर, गुड़ या नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टेविया का सेवन करें।



- प्रोसेस्ड फूड्स के बजाय घर के बने हेल्दी स्नैक्स जैसे मखाना, चना, मूंगफली और ताजे फल अपनाएं।



- भरपूर पानी पीएं ताकि शरीर के टॉक्सिन्स समय रहते बाहर निकल जाएं।



एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किडनी डिजीज को अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर से दिखते हैं। इसलिए खानपान में बदलाव और सतर्कता ही सबसे बेहतर बचाव है।"