2 सगी बहनों समेत 3 बच्चियों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

Edited By Parveen Kumar,Updated: 09 Apr, 2026 10:21 PM
ओडिशा के नबरंगपुर जिले में बृहस्पतिवार को एक तालाब में दो बहनों समेत तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना कुरशी गांव में स्नान करते समय घटी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृत बच्चियों की पहचान भूमिका गोंड, संध्या...
नेशनल डेस्क : ओडिशा के नबरंगपुर जिले में बृहस्पतिवार को एक तालाब में दो बहनों समेत तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना कुरशी गांव में स्नान करते समय घटी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृत बच्चियों की पहचान भूमिका गोंड, संध्या गोंड और उनकी बहन संजीता गोंड के रूप में हुई है, जिनकी आयु पांच-छह वर्ष के बीच थी।
उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।