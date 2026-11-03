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श्रीलंका में विदेशियों पर कसा शिकंजा, 3 भारतीयों समेत 21 नागरिक गिरफ्तार

Edited By Updated: 03 Nov, 2026 04:52 PM

three indians among 21 foreigners arrested in sri lanka for visa overstaying

श्रीलंका के कोलंबो स्थित मरदाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहे 21 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें 12 चीनी, छह बांग्लादेशी और तीन भारतीय शामिल हैं। सभी आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया...

Colombo: श्रीलंका में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रहने के मामले में 21 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन भारतीय भी शामिल हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि केंद्रीय अपराध ब्यूरो ने सोमवार रात कोलंबो के मध्य में स्थित मरदाना इलाके में छापेमारी कर इन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में चीन के 12 नागरिक शामिल हैं, जिनमें दो महिलाएं हैं।

 

इनके अलावा छह बांग्लादेशी और तीन भारतीय नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में पुलिस ने कोई अन्य जानकारी नहीं दी। श्रीलंका के अधिकारियों ने हाल के महीनों में कई विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य रूप से चीनी नागरिक शामिल हैं, जिन पर पर्यटक वीजा पर देश में रहकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। 

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