Fortuner का छोटा वर्जन जल्द होगा भारत में लॉन्च, क्या होगें फीचर्स और कितनी होगी कीमत, जानें

नेशनल डेस्क: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एसयूवी सेगमेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए टोयोटा मोटर इंडिया एक नई दमदार और स्टाइलिश एसयूवी Toyota FJ Cruiser को जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है। इस एसयूवी को “Mini Fortuner” या “Baby Land Cruiser” के नाम से भी पहचाना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह SUV सीधा मुकाबला महिंद्रा थार रॉक्स, महिंद्रा स्कॉर्पियो-N, टाटा सफारी और जीप कंपास जैसी गाड़ियों से करेगी। आइए जानते हैं इसके डिजाइन, कीमत और लॉन्चिंग से जुड़ी पूरी जानकारी।

कितनी होगी Toyota FJ Cruiser की कीमत?

टोयोटा FJ क्रूजर की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख से 27 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इस प्राइस रेंज में यह एसयूवी उन ग्राहकों को खासतौर पर टारगेट करेगी जो फॉर्च्यूनर जैसी स्टाइल और ऑफ-रोडिंग क्षमता को अपेक्षाकृत कम बजट में पाना चाहते हैं। यह SUV मिड-रेंज सेगमेंट में एक नया और मजबूत विकल्प बनकर उभर सकती है।

कब होगी लॉन्चिंग?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Toyota FJ Cruiser का प्रोडक्शन 2026 के अंत तक थाईलैंड में शुरू होने की संभावना है। इसके बाद भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 के मध्य तक, संभवतः जून 2027 में हो सकती है। इसका निर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित टोयोटा के मेक-इन-इंडिया प्लांट में किया जाएगा, जिससे इसकी लागत पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और यह बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमत पर पेश की जा सकेगी।

कैसा होगा डिजाइन?

डिजाइन के मामले में FJ क्रूजर एक बॉक्सी और रफ-टफ लुक के साथ आएगी, जैसा कि 2023 में जारी एक टीजर इमेज में दिखाया गया था। इसमें शामिल होंगे:

मॉडर्न LED हेडलैम्प्स और DRLs

हाई ग्राउंड क्लीयरेंस

चंकी ऑफ-रोड टायर्स

टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील

ये सभी फीचर्स इसे एक क्लासिक ऑफ-रोड SUV का फील देंगे। साथ ही, इसका 4WD सिस्टम इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी ड्राइविंग के लिए सक्षम बनाता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

भारतीय बाजार के लिए टोयोटा FJ क्रूजर में 2.7 लीटर 2TR-FE नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो लगभग 161 बीएचपी की पावर और 246 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। इस इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा और यह SUV फुल-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आएगी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी पेश किया जा सकता है, जो बेहतर माइलेज देगा और इको-फ्रेंडली ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी सुनिश्चित करेगा।