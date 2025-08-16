श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी, दिल्ली पुलिस ने की विशेष एडवाइजरी

दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दौरान भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में सड़कों को बंद करने, मार्गों...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दौरान भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में सड़कों को बंद करने, मार्गों में परिवर्तन करने और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की जानकारी दी गई है। परामर्श के अनुसार, उत्सव के दौरान राजा धीर सेन मार्ग पर कैप्टन गौर मार्ग और संत नगर लाल बत्ती के बीच केवल पैदल आवाजाही की अनुमति होगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे कैप्टन गौर मार्ग, आउटर रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग और लाला लाजपत राय मार्ग जैसे वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें।

यातायात पुलिस ने भीड़ से बचाव के लिए श्रद्धालुओं से सार्वजनिक परिवहन, खासकर दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की अपील की है। मेट्रो से आने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे एनएसआईसी ओखला मेट्रो स्टेशन पर उतरें और कैप्टन गौर मार्ग के रास्ते मंदिर पहुंचें। साथ ही, लोगों को अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करने और मार्ग में लगे संकेत तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। वाहन चालकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने शनिवार सुबह आठ बजे से 17 अगस्त की देर रात दो बजे तक विशेष प्रबंध और प्रतिबंध लगाए हैं। इस दौरान प्रमुख मार्गों पर भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। महात्मा गांधी मार्ग से कैप्टन गौर मार्ग रिंग रोड चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों को आश्रम या मूलचंद की दिशा में मोड़ा जाएगा। आउटर रिंग रोड से कैप्टन गौर मार्ग रिंग रोड चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों को मोदी मिल फ्लाईओवर की ओर निर्देशित किया जाएगा। इसी तरह, पारस चौक पर आउटर रिंग रोड से आने वाले वाहनों को मोदी मिल फ्लाईओवर या चिराग दिल्ली की ओर मोड़ दिया जाएगा, जबकि बीआरटी सेंट्रल स्कूल फ्लाईओवर से आने वाले वाहनों को चिराग दिल्ली की ओर ले जाया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था जनता की सुरक्षा और वाहनों की सुचारू आवाजाही बनाए रखने के लिए बनाई गई है, क्योंकि मंदिर में होने वाले उत्सव में हजारों श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथियों के आने की संभावना है। इसी के साथ, दिल्ली यातायात पुलिस ने 17 अगस्त को रोहिणी में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात परिवर्तन और मार्ग प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार, कार्यक्रम के दौरान वाहनों की आसान आवाजाही और लोगों की सुरक्षा के लिए खासतौर पर भगवान महावीर रोड, बवाना रोड, कंझावला रोड, कंझावला लिंक रोड और बादशाह दहिया मार्ग के आसपास कई सड़कें बंद या प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेंगी।