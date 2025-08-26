Main Menu

  • ड्रग्स देकर हिंदू लड़की से बनाए शारीरिक संबंध, ट्रांसजेंडर बाथरूम में पकड़ा आरोपी,  3 मंज़िल से कूदी युवती, वीडियो वायरल

Edited By Anu Malhotra,Updated: 26 Aug, 2025 10:54 AM

इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। चार साल तक झूठे प्यार का दिखावा कर एक युवती की ज़िंदगी को तबाह करने वाले आरोपी आवेश खान को आखिरकार पुलिस ने गांधी नगर क्षेत्र के सुलभ कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने...

इंदौर:  इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। चार साल तक झूठे प्यार का दिखावा कर एक युवती की ज़िंदगी को तबाह करने वाले आरोपी आवेश खान को आखिरकार पुलिस ने गांधी नगर क्षेत्र के सुलभ कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ट्रांसजेंडर के लिए बनाए गए बाथरूम में छिपकर नहा रहा था, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले किया।

 कैसे हुआ था फरेब?
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर "अवि" नाम से पहचान बनाकर उससे दोस्ती की और धीरे-धीरे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वह कोई 'अवि' नहीं, बल्कि आवेश खान है। यही नहीं, बाद में उसने किसी और लड़की से शादी कर ली, लेकिन पीड़िता को धमकाकर संबंध जारी रखने का दबाव बनाता रहा।

युवती का आरोप: ड्रग्स देकर संबंध, पिता और भाई से भी दबाव
पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं, वे किसी को भी झकझोर सकते हैं। उसने कहा कि आरोपी ने उसे एक बार दिल्ली ले जाकर नशा दिया और फिर जबरदस्ती की। यही नहीं, आरोपी उस पर अपने पिता और छोटे भाई के साथ भी संबंध बनाने का दबाव डालता था। लड़की का यह भी आरोप है कि उसने जब पुलिस में शिकायत की, तो आरोपी ने उसे धमकाकर शिकायत वापस लेने पर मजबूर कर दिया।

 3 मंज़िल से कूदी युवती, वीडियो वायरल
मामला तब तूल पकड़ गया जब पीड़िता ने आवेश के घर की तीसरी मंज़िल से कूदकर जान देने की कोशिश की। गनीमत रही कि बिजली के तारों में उलझने से उसकी जान बच गई, हालांकि हाथ-पैरों में गंभीर चोटें आईं। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें युवती की चीख-पुकार और आरोपी परिवार की हरकतें साफ सुनी जा सकती हैं।

अस्पताल में भी दबाव, मोबाइल से सबूत मिटाए
घटना के बाद आरोपी परिवार उसे एक निजी अस्पताल में ले गया, लेकिन वहां भी सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसका मोबाइल छीनकर सारे चैट और सबूत डिलीट कर दिए। बाद में परिवार उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया।

अहमदाबाद भागने वाला था आरोपी
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आवेश अहमदाबाद भागने की तैयारी में था। उसके पास से इंदौर से अहमदाबाद के लिए एसी ट्रेन टिकट बरामद की गई है। गिरफ्तारी के बाद उसे सेंट्रल कोतवाली थाने लाया गया, जहां पहले से ही उसके खिलाफ केस दर्ज है। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ता युवती की मदद के लिए पहुंचे और उसे एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया।  फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल रिपोर्ट और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

