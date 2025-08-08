भारत पर 50% टैरिफ के बावजूद नहीं झुके ट्रंप, बोले- 'भारत से तब होगी बात, जब...'

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और फिर 25% टैरिफ लगाकर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है।

नेशनल डेस्क: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और फिर 25% टैरिफ लगाकर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है। हाल ही में पत्रकारों ने ट्रंप से भारत के साथ बातचीत के बारे में पूछा, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।

भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50-50% का टैरिफ लगाया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अब भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत में तेजी आएगी, तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, "जब तक हम इस मसले को हल नहीं कर लेते, तब तक कोई बात नहीं होगी।"

ट्रेड डील क्यों अटकी है?

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील अटकने की मुख्य वजह कृषि और डेयरी सेक्टर हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपना बाजार खोले, लेकिन भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि देश के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार का रुख एकदम साफ है।

रूस से तेल खरीदने पर भी ट्रंप नाराज

ट्रंप की नाराजगी सिर्फ ट्रेड डील तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, जिससे रूस अपने युद्ध के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप इस बात से भी नाराज हैं और इसी कारण वे भारत के प्रति सख्त रवैया दिखा रहे हैं।