AI Impact Summit में शर्ट उतार किया विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस प्रमुख उदय भानु चिब गिरफ्तार

नेशनल डेस्क: AI Impact Summit के दौरान भारत मंडपन में बिना शर्ट के हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पूछताछ के कई दौर के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया गया है।



पुलिस के अनुसार, चिब को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में लगभग 15 घंटे तक पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान, पुलिस ने कहा कि चिब ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उनके पास चिब के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अब चिब को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

