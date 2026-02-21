‘कांग्रेस देश विरोधी है’: AI समिट में हंगामे पर शहजाद पूनावाला का तीखा हमला

राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' (AI Impact Summit) में भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन पर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस कृत्य की कड़े...

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' (AI Impact Summit) में भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन पर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कांग्रेस को "देश विरोधी" करार दिया है।

INC नहीं, यह 'ANC' (एंटी-नेशनल कांग्रेस) है

पुणे में मीडिया से बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि भारत मंडपम जैसे वैश्विक मंच पर 'शर्टलेस' प्रदर्शन करके कांग्रेस ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "कांग्रेस ने केवल कपड़ों के बिना प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि यह दिखाया कि वे चरित्रहीन, निष्ठाहीन और बुद्धिहीन हो चुके हैं। आज पूरा देश उन्हें काला झंडा दिखा रहा है और उनके अपने गठबंधन सहयोगी भी इस व्यवहार से किनारा कर रहे हैं।" पूनावाला ने आगे कहा कि अब यह पार्टी 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' (INC) नहीं रही, बल्कि 'एंटी-नेशनल कांग्रेस' (ANC) बन गई है।

वैश्विक मंच पर देश को बदनाम करने का आरोप

बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी की टीम पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को बीजेपी या प्रधानमंत्री से कोई समस्या है, तो उन्हें बीजेपी कार्यालय, जंतर-मंतर या पीएमओ के बाहर विरोध करना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया, "बीजेपी का विरोध करते-करते आप देश के विरोधी कब से हो गए? जब दुनिया भर के प्रतिनिधि एआई शिखर सम्मेलन में भारत की शक्ति देख रहे थे, तब कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की।"

उपलब्धियों के विरोध का इतिहास

शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी का इतिहास हमेशा देश की उपलब्धियों का विरोध करने का रहा है। उन्होंने कहा, "चाहे वह यूपी की सफलता हो, वैक्सीन निर्माण हो, या क्रिकेट मैच में जीत—कांग्रेस हर उपलब्धि पर विरोध करती है। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है।"

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम के बाहर अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। उनकी शर्ट पर "Compromised PM" जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि केंद्र सरकार देश की पहचान के साथ समझौता कर रही है।

कानूनी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लोक सेवक के काम में बाधा डालने और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं (जो गैर-जमानती हैं) के तहत मामला दर्ज किया है।