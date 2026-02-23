Main Menu

पंजाब में पुलिस मुलाजिमों की ह'त्या बेहद चिंताजनक, सुखजिंदर रंधावा ने घेरी मान सरकार

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 03:20 PM

sukhjinder randhawa lashed out at cm mann and dgp

हाल ही में बॉर्डर के गांव अदिया में एक होमगार्ड जवान अशोक कुमार और एक पुलिस ASI गुरनाम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : हाल ही में बॉर्डर के गांव आदियां में एक होमगार्ड जवान अशोक कुमार और एक पुलिस ASI गुरनाम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि, पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस घटना के बाद अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता मौके का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरदासपुर से सांसद मैंबर सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आदियां गांव पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए रंधावा ने कहा कि बॉर्डर इलाके में ऐसी घटना बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा की ऐसी हालत है तो आम जगहों पर लोगों की सुरक्षा कैसे पक्की हो सकती है। उन्होंने इस मामले को पंजाब सरकार की बड़ी नाकामी बताया।

रंधावा ने कहा कि गांव आदियां के सरपंच के मुताबिक, थाना दौरांगला के SHO ने फोन करके कहा कि कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि इलाके के पुलिस स्टेशन प्रमुख को खुद इस घटना की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंजाब और केंद्र दोनों सरकारों की आलोचना की और कहा कि इस मामले में दोनों सरकारों की इंटेलिजेंस एजेंसियां असफल रही हैं। रंधावा ने कहा कि वह गृह मंत्री को लेटर लिखकर BSF के रोल की जांच की मांग करेंगे, साथ ही पुलिस स्टेशन ऑफिसर और SSP गुरदासपुर को तुरंत हटाने की मांग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के DGP को तुरंत हटाने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी।

रंधावा ने DGP के एक सरकारी फंक्शन में गांव की डिफेंस कमेटियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस गांव में गांव की डिफेंस कमेटियों के रोल की भी जांच होनी चाहिए और अगर जरूरी हो तो केस दर्ज करके एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि बॉर्डर एरिया में उनके सांसद मैंबर फंड से नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि मौजूदा कैमरे बहुत खराब हालत में हैं।

रंधावा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और DGP को खुद मौके पर पहुंचना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की हालत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के अपने अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे यकीनी बनेगी। आखिर में उन्होंने कहा कि शहीद हुए दोनों पुलिस अधिकारियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना सरकार की जिम्मेदारी है।

