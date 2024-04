इंजन की समस्या के कारण यूनाइटेड एयरलाइंस बोइंग को डेनवर की ओर किया डायवर्ट

इंटरनेशनल डेस्क: बोइंग जेट के इंजन में समस्या आने के बाद सैन फ्रांसिस्को से पेरिस जा रहे यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान का मार्ग बदलना पड़ा। उड़ान 990, बोइंग 777-200 को चालक दल द्वारा एक इंजन में समस्या की सूचना के बाद डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। चालक दल के इंजन में समस्या की सूचना के बाद गुरुवार शाम को डेनवर की ओर मोड़ दिया गया। सुरक्षित रूप से उतरने के बाद, यात्री सामान्य रूप से उतारे गए और उड़ान को रद्द कर दिया गया।

हालांकि फ्लाइट ने आपातकालीन लैंडिंग की घोषणा नहीं की, लेकिन आपातकालीन सेवाएं स्टैंडबाय पर थीं। यूनाइटेड के एक प्रतिनिधि ने कहा कि एयरलाइन वर्तमान में 273 यात्रियों के लिए शुक्रवार को रवाना होने वाली उड़ान के विकल्प उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

