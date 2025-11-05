Happy Birthday Virat Kohli:  बचपन में इतने क्यूट थे विराट! जन्मदिन पर सामने आई किंग कोहली की अनदेखी तस्वीरें, देखकर आप भी कहेंगे वाह

Edited By Radhika, Updated: 05 Nov, 2025 12:23 PM

नेशनल डेस्क: किंग कोहली आज अपना 37 वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उनके फैंस उन्हें अपने- अपने स्टाइल में बधाइयां दी हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी बचपन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें एक भावनात्मक सफ़र पर ले जाती हैं—एक छोटे से मुस्कुराते बच्चे से लेकर क्रिकेट के एक वैश्विक प्रतीक तक का सफ़र।

अनमोल पारिवारिक पल:

एक पुरानी, प्यारी सी तस्वीर में युवा विराट अपने गौरवान्वित पिता के साथ छुट्टी के दौरान मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। यह पल पिता-पुत्र के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है।

एक अन्य पारिवारिक तस्वीर में प्यारे विराट अपने भाई और बहन के साथ गर्व से पोज़ दे रहे हैं। ये तस्वीरें उनके बचपन के मज़ेदार और प्यारे पलों की गवाही देती हैं।

उनके बचपन के दिनों का एक कैंडिड कोलाज विराट के मज़ाकिया और शरारती अंदाज़ की एक झलक देता है।

एक मनमोहक तस्वीर में युवा विराट माँ और बहन के साथ जन्मदिन का केक काटते हुए दिख रहे हैं।

एक और दिल को छू लेने वाली तस्वीर है जहाँ युवा विराट अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं, जो उनके पसंदीदा खेल, क्रिकेट के प्रति उनके शुरुआती जुनून को दर्शाती है।

ये तस्वीरें उस महान क्रिकेटर के बनने के बीज दिखाती हैं जो आज वह हैं। इन अनमोल पलों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि कोहली ने अपने जुनून को एक ऐसी विरासत में बदल दिया है, जो सीमाओं से परे है।