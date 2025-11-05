Main Menu

Happy Birthday Virat Kohli:  बचपन में इतने क्यूट थे विराट! जन्मदिन पर सामने आई किंग कोहली की अनदेखी तस्वीरें, देखकर आप भी कहेंगे वाह

किंग कोहली आज अपना 37 वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उनके फैंस उन्हें अपने- अपने स्टाइल में बधाइयां दी हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी बचपन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें एक भावनात्मक सफ़र पर ले जाती हैं—एक छोटे से मुस्कुराते...

नेशनल डेस्क: किंग कोहली आज अपना 37 वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उनके फैंस उन्हें अपने- अपने स्टाइल में बधाइयां दी हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी बचपन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें एक भावनात्मक सफ़र पर ले जाती हैं—एक छोटे से मुस्कुराते बच्चे से लेकर क्रिकेट के एक वैश्विक प्रतीक तक का सफ़र।

अनमोल पारिवारिक पल:

एक पुरानी, प्यारी सी तस्वीर में युवा विराट अपने गौरवान्वित पिता के साथ छुट्टी के दौरान मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। यह पल पिता-पुत्र के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

एक अन्य पारिवारिक तस्वीर में प्यारे विराट अपने भाई और बहन के साथ गर्व से पोज़ दे रहे हैं। ये तस्वीरें उनके बचपन के मज़ेदार और प्यारे पलों की गवाही देती हैं।

PunjabKesari

उनके बचपन के दिनों का एक कैंडिड कोलाज विराट के मज़ाकिया और शरारती अंदाज़ की एक झलक देता है।

PunjabKesari

एक मनमोहक तस्वीर में युवा विराट माँ और बहन के साथ जन्मदिन का केक काटते हुए दिख रहे हैं।

PunjabKesari

एक और दिल को छू लेने वाली तस्वीर है जहाँ युवा विराट अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं, जो उनके पसंदीदा खेल, क्रिकेट के प्रति उनके शुरुआती जुनून को दर्शाती है।

PunjabKesari

ये तस्वीरें उस महान क्रिकेटर के बनने के बीज दिखाती हैं जो आज वह हैं। इन अनमोल पलों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि कोहली ने अपने जुनून को एक ऐसी विरासत में बदल दिया है, जो सीमाओं से परे है।

 

